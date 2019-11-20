"Следите за руками": Военкор Коц по пунктам разоблачил новый фейк о ЧВК Вагнера

В иностранных СМИ появилась информация, что российские ЧВК в Африке "дотянулись" уже до Мозамбика и мешают западным ЧВК, сбивая цены и жёстко демпингуя. Как происходит манипуляция фактами, на наглядном примере показал военкор Александр Коц.

Издание NEWSru.сom сообщает, что глава западной ЧВК "ОАМ" назвал ежемесячный заработок российских наёмников в Мозамбике, сославшись на их представителя Евгения Шабанова. По его словам, "вагнеровцы" получают от 120 тысяч до 300 тысяч рублей в месяц, что минимум в пять раз ниже зарплат наёмников OAM. При этом само издание отсылает к статье The Moscow Times.

Однако, если перейти на эту самую статью, сразу всплывает много интересных моментов. Во-первых, выясняется, что никакой глава ОАМ размер зарплат в ЧВК Вагнера не озвучивал. А говорил о них самозваный представитель "Вагнера", фамилия которого Шабаев, а не Шабанов.

"Хотя публичной информации о том, сколько «Вагнер» платит своим наёмникам, нет, Евгений Шабаев, бывший российский офицер и самозваный представитель группы, сказал The Moscow Times, что в среднем солдат «Вагнера» низкого ранга получает от 120 000 до 300 000 рублей в месяц", - пишет The Moscow Times. "Понимаете, да? Уже не представитель ЧВК, а самозваный представитель группы, уже не главе ОАК, а журналистам МТ, ну и вишенка на торте - не Шабанов, а Шабаев. Евгений Шабаев никогда не был российским офицером, это аферист, казачий лжеатаман, ряженый "военный", "ветеран" всех возможных локальных конфликтов", - пишет Коц на своём tg-канале.

То есть NEWSru.сom фактически переврал содержание статьи источника и ввёл своих читателей в заблуждение. А иноагент "Радио Свобода" подхватил "интерпретацию" NEWSru.сom и понёс уже своим читателям.