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"Следите за руками": Военкор Коц по пунктам разоблачил новый фейк о ЧВК Вагнера
20 ноября 2019, 17:39 • 28 • Политика
ЧВК Вагнера мешают западным ЧВК. Как иноСМИ манипулируют фактами и врут доверчивым читателям о российских наёмниках в Африке.
В иностранных СМИ появилась информация, что российские ЧВК в Африке "дотянулись" уже до Мозамбика и мешают западным ЧВК, сбивая цены и жёстко демпингуя. Как происходит манипуляция фактами, на наглядном примере показал военкор Александр Коц.
Издание NEWSru.сom сообщает, что глава западной ЧВК "ОАМ" назвал ежемесячный заработок российских наёмников в Мозамбике, сославшись на их представителя Евгения Шабанова. По его словам, "вагнеровцы" получают от 120 тысяч до 300 тысяч рублей в месяц, что минимум в пять раз ниже зарплат наёмников OAM. При этом само издание отсылает к статье The Moscow Times.
Однако, если перейти на эту самую статью, сразу всплывает много интересных моментов. Во-первых, выясняется, что никакой глава ОАМ размер зарплат в ЧВК Вагнера не озвучивал. А говорил о них самозваный представитель "Вагнера", фамилия которого Шабаев, а не Шабанов.
То есть NEWSru.сom фактически переврал содержание статьи источника и ввёл своих читателей в заблуждение. А иноагент "Радио Свобода" подхватил "интерпретацию" NEWSru.сom и понёс уже своим читателям.
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