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"Следи за словами!": Трамп начал угрожать главе Ирана
18 января 2020, 21:54 • 100 • Политика
Президент США Дональд Трамп начал угрожать высшему руководителю Ирана Али Хаменеи, посоветовав аятолле следить за словами.
Президент США Дональд Трамп обрушился с угрозами в адрес духовного лидера Ирана Али Хаменеи, посоветовав тому быть острожным в высказываниях. Об этом американский политик написал в Twitter.
Ранее аятолла Хаменеи раскритиковал действия Германии, Франции и Великобритании, которые решили запустить механизм урегулирования споров в рамках ядерной сделки. По мнению иранской стороны, Европе нельзя доверять, так как она находится под влиянием США и хочет поставить Тегеран на колени.
В ответ на это Трамп заявил о том, что иранский народ страдает, а экономика страны терпит крах.
"Он должен быть очень осторожен со словами!" - пояснил американский лидер.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением в поддержку акций протеста в Иране. Как утверждает дипломат, иранцы "сыты по горло" коррупцией чиновников и жестокостью КСИР и должны начать борьбу. Он также обвинил президента Ирана Хасана Рухани в насаждении режима клептократии.
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