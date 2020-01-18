"Следи за словами!": Трамп начал угрожать главе Ирана

Президент США Дональд Трамп обрушился с угрозами в адрес духовного лидера Ирана Али Хаменеи, посоветовав тому быть острожным в высказываниях. Об этом американский политик написал в Twitter.

Ранее аятолла Хаменеи раскритиковал действия Германии, Франции и Великобритании, которые решили запустить механизм урегулирования споров в рамках ядерной сделки. По мнению иранской стороны, Европе нельзя доверять, так как она находится под влиянием США и хочет поставить Тегеран на колени.

В ответ на это Трамп заявил о том, что иранский народ страдает, а экономика страны терпит крах.

"Он должен быть очень осторожен со словами!" - пояснил американский лидер.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением в поддержку акций протеста в Иране. Как утверждает дипломат, иранцы "сыты по горло" коррупцией чиновников и жестокостью КСИР и должны начать борьбу. Он также обвинил президента Ирана Хасана Рухани в насаждении режима клептократии.