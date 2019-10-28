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"Славянский щит" на земле, в воде и в воздухе: Русские "Панцири" безупречно отразили удар противника

28 октября 2019, 20:54  •  55 • Политика
В ходе учений "Славянский щит" русские  "Панцири" безупречно отразили удар противника - на земле, в воде и в воздухе. 
Атаку противника отразили боевые расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Технику уложили как на земле, так и в небе, пишет "Утро.ру" со ссылкой на представителей Министерства обороны России.
Маневры прошли на полигоне Пасулянске-Леваде в рамках учений ПВО "Славянский щит - 2019", добавляет "Звезда".
На вооружение "Панцирь-С1" был принят в 2010 году, а разработка его датирована 1994 годом. Тут стоит добавить, что ранее балканская республика заявила о покупке русского вооружения - тех самых ЗРК "Панцирь-С1", а после Россия в ходе подготовки учений перебросила сюда и С-400.
"Панцири" способны закрыть и гражданские, и военные объекты. Кроме того, они бьют по разным целям - на суше, в воде и в воздухе.

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