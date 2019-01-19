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"Славит Путина" и "поддерживает популистов": CNN назвал 18 "доказательств" того, что Дональд Трамп - "русский агент"

19 января 2019, 00:09  •  15 • Политика
Телеканал CNN не оставляет попыток обвинить 45-го президента США в связях с Кремлём. Так, недавно один из аналитиков телеканала составил список из 18 пунктов, которые якобы "доказывают", что Трамп является "русским агентом". Пунктом 12 в нём идёт "поддерживает популистов", пунктом 13 - "славит Путина".
Имя аналитика - Макс Бут (Max Boot). В комментариях под видео он представлен как колумнист издания The Washington Post.
"...он (президент Трамп) как машина (по генерации) оскорблений, но он не оскорбляет Путина. Даже когда Путин делает что-то наподобие высылки американских дипломатов, Трамп благодарит его за это", - аргументирует свой 13-й тезис Бут.
При этом, как отметила опрашивающая его тележурналистка CNN, Трамп позволяет себе произносить оскорбления в адрес всех других: "от второсортных голливудских знаменитостей до лидеров ООН".
Как отсутствие прямых оскорблений в адрес лидера другой мировой державы является "прославлением" - господин Бут не уточняет.

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