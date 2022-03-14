"Слава Украине" и не сопротивляйтесь: Власти Житомира приготовились стать русскими

Власти Житомира, очевидно, приготовились хлебосольно встречать русскую армию и призвали своих граждан последовать своему примеру. В официальном обращении к горожанам прозвучало "слава Украине" и "не сопротивляйтесь".

На сайте Житомирского областного совета появилось обращение к жителям города с призывом покинуть город и не оказывать сопротивление русской армии. Скриншот сообщения приводит Telegram-канал "Оперативные сводки". В обращении к жителям власти призывают их покинуть город в связи с грядущим наступлением.

"Возьмите с собой только самое необходимое", - сказано в сообщении.

При этом горожанам напоминают о том, что при встрече с русскими солдатами чинить сопротивление не рекомендуется. "Бодрящее" сообщение житомирские власти закончили затёртым до дыр "слава Украине".