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"Слава Украине" и не сопротивляйтесь: Власти Житомира приготовились стать русскими

14 марта 2022, 09:50  •  248 • Политика
Власти Житомира, очевидно, приготовились хлебосольно встречать русскую армию и призвали своих граждан последовать своему примеру. В официальном обращении к горожанам прозвучало "слава Украине" и "не сопротивляйтесь".
На сайте Житомирского областного совета появилось обращение к жителям города с призывом покинуть город и не оказывать сопротивление русской армии. Скриншот сообщения приводит Telegram-канал "Оперативные сводки". В обращении к жителям власти призывают их покинуть город в связи с грядущим наступлением.
"Возьмите с собой только самое необходимое", - сказано в сообщении.
При этом горожанам напоминают о том, что при встрече с русскими солдатами чинить сопротивление не рекомендуется. "Бодрящее" сообщение житомирские власти закончили затёртым до дыр "слава Украине".

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