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"Слава Украине… в составе России": Под Мелитополем отрекаются от бандеровских кричалок

25 февраля 2022, 00:20  •  551 • Политика
На видео из-под Мелитополя показано, как жители Мелитополя отрекаются от бандеровских лозунгов. "Он мне говорит: "Брат, тебе жизнь дороже?" Я говорю: "Брат, слава Украине… в составе России". Он меня начал обнимать, понял?" - рассказал украинец на видео.
Военная операция России на Украине начала давать первые плоды. Появилось видео, снятое под Мариуполем, на котором украинцы рассказывают об отказе от бандеровских кричалок.
На записи, сделанной внутри автомобиля, слышен разговор двух украинцев. Один рассказывает другому о недавно состоявшемся диалоге на фоне военной операции России на Украине.
Он мне говорит: "Брат, тебе жизнь дороже?" Я говорю: "Брат, слава Украине… в составе России". Он меня начал обнимать, понял?"
- звучит голос на видео.

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