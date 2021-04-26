|
"Слава Богу, мы ещё этого не переживали": Украинский генерал описал войну с Россией
26 апреля 2021, 19:15 • 108 • Украина
Украинский генерал описал войну с Россией. По его словам, ждать "лёгкой прогулки" украинцам не стоит: "Слава Богу, мы ещё этого не переживали".
Об этом в понедельник заявил генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский. Он считает, что война с Россией будет чем-то напоминать войну в Донбассе - стоит ждать ракетно-бомбовых ударов и применения ВВС. Однако военные действия станут масштабными, а не локальными. Больше не будет как такового тыла и чёткой линии фронта.
"Слава Богу, так складываются обстоятельства, что мы ещё этого не переживали", - заявил Забродский, выступая в эфире Пятого канала.
Отметим, что Забродский является фигурантом уголовного дела в России. Следственный комитет нашей страны подозревает украинского генерала в применении запрещённых методов войны и в геноциде мирного населения.
В минувшие выходные Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить ей вооружение для обороны черноморского побережья от русских войск в случае начала полномасштабной войны. В частности, Киев просил выделить противокорабельные ракеты, средства ПВО, минные тральщики и подержанные корветы. Однако надежды украинцев на западных партнёров не оправдались. Глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил категорически против предоставления Украине оружия, а кандидат в канцлеры ФРГ от зелёных Анналена Бэрбок заявила, что Украине гораздо важнее получить средства для разминирования Донбасса, а не новое оружие.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
108
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 апреля 2021, 07:05
|
21 апреля 2021, 08:10
|
20 апреля 2021, 14:45
|
24 апреля 2021, 04:00
|
20 апреля 2021, 16:35
|
23 апреля 2021, 01:25
|
21 апреля 2021, 03:35