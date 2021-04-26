"Слава Богу, мы ещё этого не переживали": Украинский генерал описал войну с Россией

Украинский генерал описал войну с Россией. По его словам, ждать "лёгкой прогулки" украинцам не стоит: "Слава Богу, мы ещё этого не переживали".Об этом в понедельник заявил генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский. Он считает, что война с Россией будет чем-то напоминать войну в Донбассе - стоит ждать ракетно-бомбовых ударов и применения ВВС. Однако военные действия станут масштабными, а не локальными. Больше не будет как такового тыла и чёткой линии фронта."Слава Богу, так складываются обстоятельства, что мы ещё этого не переживали", - заявил Забродский, выступая в эфире Пятого канала.Отметим, что Забродский является фигурантом уголовного дела в России. Следственный комитет нашей страны подозревает украинского генерала в применении запрещённых методов войны и в геноциде мирного населения.В минувшие выходные Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить ей вооружение для обороны черноморского побережья от русских войск в случае начала полномасштабной войны. В частности, Киев просил выделить противокорабельные ракеты, средства ПВО, минные тральщики и подержанные корветы. Однако надежды украинцев на западных партнёров не оправдались. Глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил категорически против предоставления Украине оружия, а кандидат в канцлеры ФРГ от зелёных Анналена Бэрбок заявила, что Украине гораздо важнее получить средства для разминирования Донбасса, а не новое оружие.