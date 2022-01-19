"Слабая, рыхлая, безвольная организация": Кедми раскрыл, что может угробить НАТО

Израильский политолог Яков Кедми жёстко высказался о прошлом и настоящем НАТО и спрогнозировал его будущее. "Слабая, рыхлая, безвольная организация", - считает эксперт. Он раскрыл, что может угробить Североатлантический альянс.

Изначально Организация Североатлантического договора создавалась в противовес СССР. Европейские страны при поддержке Канады и Соединённых Штатов должны были противостоять Советскому Союзу. Когда его не стало, "врагом" НАТО стал считать Россию.

На данный момент у НАТО нет конкретных целей. Например, в главной идее "сдерживания России" заинтересованы далеко не все члены. К примеру, Португалии Россия ничем не мешает.

Организация слаба как военный блог. Если вдруг начнётся вооружённое противостояние, то система обороны Североатлантического альянса не позволит продержаться и нескольких дней, считает Яков Кедми.

"Бессмысленная, слабая, рыхлая, безвольная организация создаёт много шума. Вокруг этого крутится много денег, а там, где много денег, полно заинтересованных", - цитируют политолога "Народные Новости".

Спровоцировать войну НАТО вряд ли сможет: силы и наглости маловато. Однако организация может оказаться втянутой в войну, которая ей совершенно не нужна.

"Быть втянутой она может из-за союзов, в которые вступает организация, из-за дислокации войск, входящих в блок. Это всё может втянуть Альянс в войну <…>, способную окончательно угробить союз", - полагает эксперт.

В этом случае станам-членам НАТО будет нанесён фатальный ущерб, заключил он.