"Скучно, девочки": Восемь реплик Путина о "дворце" и одно напоминание о ракетном ударе

Слова президента России Владимира Путина о "дворце", который ему приписал Навальный, разлетелись по Сети. Глава государства в ходе общения со студентами также привёл яркую фразу "Скучно, девочки", сделав отсылку к роману "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова.

Именно так оценил Путин результаты трудов горе-расследователей

Впрочем, отметила в своём телеграм-канале ведущая Наиля Аскер-заде, Путин в 2017 году также упоминал этот интересный оборот. Правда, тогда речь шла о ракетном ударе. Говоря об атаке США в Сирии, Путин сравнил происходящее с событиями 2003 года. Тогда под предлогом поиска химоружия американцы развернули кампанию против Ирака. "Хочется сказать: скучно, девочки! Мы всё это уже видели, наблюдали", - замечал российский лидер.

Что касается комментария президента по поводу "дворца" на черноморском побережье, то президент высказался категорично: гражданам таким макаром решили промыть мозги. Да и случай удобный подгадали. Вместо каких-то доказательств "расследователи" сборную солянку выдали за сенсацию.

Путин в восьми репликах разбил весь пафос "навальнят".

Первое - фильм не смотрел, но о чём он, в курсе. Сама информация, изложенная в ролике, далеко не первой свежести. Она "муссируется на протяжении более чем десяти лет, а сейчас просто удобный случай". Важно - ничего из указанного в качестве собственности "ни мне, ни близким родственникам не принадлежит".

Не фильм, а чистая компиляция: "Всё скомпоновали - решили промыть мозги граждан и запустили в интернет". Тем более что создатели даже не постеснялись внедрить банальный фотомонтаж: "Фотография в стиле баттерфляй в каком-то бассейне, где никогда не был".

Бизнес Путина как таковой не интересует, а люди, упомянутые в фильме, и вовсе перечислены по неким странным показателям - с кем-то президент знаком, о ком-то слышит впервые.

В итоге резюме фильму Навального от президента было ёмким и предельно ясным: "Скучно, девочки".