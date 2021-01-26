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"Скучно, девочки": Восемь реплик Путина о "дворце" и одно напоминание о ракетном ударе
26 января 2021, 09:40 • 245 • Политика
Президент России Владимир Путин буквально "умыл" создателей фильма о "дворце" в Геленджике. В свойственной ему манере он привёл известную фразу "Скучно, девочки", а также разбил доводы горе-расследователей. Ведущая Наиля Аскер-заде также отметила, что именно этой репликой глава государства прокомментировал ракетный удар США по Сирии в 2017 году.
Слова президента России Владимира Путина о "дворце", который ему приписал Навальный, разлетелись по Сети. Глава государства в ходе общения со студентами также привёл яркую фразу "Скучно, девочки", сделав отсылку к роману "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова.
Именно так оценил Путин результаты трудов горе-расследователей
Впрочем, отметила в своём телеграм-канале ведущая Наиля Аскер-заде, Путин в 2017 году также упоминал этот интересный оборот. Правда, тогда речь шла о ракетном ударе. Говоря об атаке США в Сирии, Путин сравнил происходящее с событиями 2003 года. Тогда под предлогом поиска химоружия американцы развернули кампанию против Ирака. "Хочется сказать: скучно, девочки! Мы всё это уже видели, наблюдали", - замечал российский лидер.
Что касается комментария президента по поводу "дворца" на черноморском побережье, то президент высказался категорично: гражданам таким макаром решили промыть мозги. Да и случай удобный подгадали. Вместо каких-то доказательств "расследователи" сборную солянку выдали за сенсацию.
Путин в восьми репликах разбил весь пафос "навальнят".
Первое - фильм не смотрел, но о чём он, в курсе. Сама информация, изложенная в ролике, далеко не первой свежести. Она "муссируется на протяжении более чем десяти лет, а сейчас просто удобный случай". Важно - ничего из указанного в качестве собственности "ни мне, ни близким родственникам не принадлежит".
Не фильм, а чистая компиляция: "Всё скомпоновали - решили промыть мозги граждан и запустили в интернет". Тем более что создатели даже не постеснялись внедрить банальный фотомонтаж: "Фотография в стиле баттерфляй в каком-то бассейне, где никогда не был".
Бизнес Путина как таковой не интересует, а люди, упомянутые в фильме, и вовсе перечислены по неким странным показателям - с кем-то президент знаком, о ком-то слышит впервые.
В итоге резюме фильму Навального от президента было ёмким и предельно ясным: "Скучно, девочки".
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