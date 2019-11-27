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"Скучно без оккупантов?": Грузии ответили на заявление о готовности возобновить авиасообщение с Россией

27 ноября 2019, 21:54  •  153 • Политика
Грузия заявила о готовности возобновить авиасообщение с Россией. "Скучно без оккупантов?" - ехидно комментируют заявление в соцсетях.
Власти Грузии готовы к возобновлению авиасообщения с Россией, и никаких технических проблем в этом направлении нет, заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе. Сообщение вызвало реакцию Сети.
По словам Абашидзе, решение о прекращении прямых авиаперелётов между Россией и Грузией было принято Москвой, и только ею может быть отменено. Он подчеркнул, что с грузинской стороны всё готово к возобновлению авиасообщения, и никаких препятствий технического характера для этого нет.
Пользователи соцсетей напомнили представителю Грузии, что авиасообщение было прервано из-за антироссийских беспорядков в Тбилиси, которые ставили под вопрос безопасность российских туристов. Также власти Грузии до сих пор не извинились за все оскорбления, сказанные в адрес России.
"С технической точки зрения, у грузинской стороны нет никаких проблем по поводу возобновления авиасообщения", - сказал Абашидзе ТАСС.
"Есть техническая проблема - габуниевский идиотизм! Но она их внутренняя", - комментирует в Twitter Шишов Владимир Никол @schischowwn1, имея в виду скандального грузинского телеведущего-гомосексуалиста, несколько минут матерившегося в эфире в адрес президента России и его родственников.
"А то, что президент Грузии на днях выставила России условия, по которым будет нормализация отношений, куда деть?" - припоминает ещё один неудобный момент @kruchina123.
"Они готовы. А прощения попросить?" - интересуется А.Забайкальский @29be23dc69b1425.
"Скучно без оккупантов?" - добавляет Marta @Marta_9077.
Напомним, что авиасообщение между Россией и Грузией было прервано в конце июня этого года после вспыхнувших в Тбилиси антироссийских беспорядков. После введения запрета на полёты туристический сектор и сектор авиаперевозок Грузии рухнул до рекордно низких показателей.
Фото: скриншот Twitter/@Marta_9077

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