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"Скучно без оккупантов?": Грузии ответили на заявление о готовности возобновить авиасообщение с Россией
27 ноября 2019, 21:54 • 153 • Политика
Грузия заявила о готовности возобновить авиасообщение с Россией. "Скучно без оккупантов?" - ехидно комментируют заявление в соцсетях.
Власти Грузии готовы к возобновлению авиасообщения с Россией, и никаких технических проблем в этом направлении нет, заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе. Сообщение вызвало реакцию Сети.
По словам Абашидзе, решение о прекращении прямых авиаперелётов между Россией и Грузией было принято Москвой, и только ею может быть отменено. Он подчеркнул, что с грузинской стороны всё готово к возобновлению авиасообщения, и никаких препятствий технического характера для этого нет.
Пользователи соцсетей напомнили представителю Грузии, что авиасообщение было прервано из-за антироссийских беспорядков в Тбилиси, которые ставили под вопрос безопасность российских туристов. Также власти Грузии до сих пор не извинились за все оскорбления, сказанные в адрес России.
Напомним, что авиасообщение между Россией и Грузией было прервано в конце июня этого года после вспыхнувших в Тбилиси антироссийских беспорядков. После введения запрета на полёты туристический сектор и сектор авиаперевозок Грузии рухнул до рекордно низких показателей.
Фото: скриншот Twitter/@Marta_9077
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