"Скучаю…": Мечтающий о перевороте в России экс-посол США сделал неожиданное признание

Мечтающий о перевороте в России экс-посол США Майкл Макфол выдал неожиданное откровение в Twitter. "Скучаю…" - написал он.

В своём аккаунте в Twitter дипломат написал сразу два ностальгических поста: один на русском языке, второй - на английском.

"I miss tvorog, - написал он и продублировал на русском: - Я скучаю по творогу".

Я скучаю по творогу. — Michael McFaul (@McFaul) February 26, 2021

В комментариях русскоязычные пользователи удивились тому, что посол не может найти этот продукт у себя на родине, и предложили ему приготовить самостоятельно. Сразу несколько рецептов появилось у него в комментариях.

Некоторые пользователи предположили, что на родине Макфола "кормят только печеньками". Другие же ответили послу словами из произведения "Собачье сердце":

"Дайте ему селёдки", - написал Vatnik (Swiss Vatnik) в Twitter.

Ранее советник министра обороны России Андрей Ильницкий в своём материале, вышедшем на сайте телеканала "Звезда", прокомментировал статью бывшего американского посла в РФ Майкла Макфола под названием "Как сдержать путинскую Россию. Стратегия противодействия растущей ревизионистской власти".

Ильницкий выделил несколько тезисов из публикации дипломата, которая появилась в прошлом месяце. В результате нарисовался вполне чёткий план по фактически разрушению нашей страны.