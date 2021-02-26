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"Скучаю…": Мечтающий о перевороте в России экс-посол США сделал неожиданное признание
26 февраля 2021, 13:55 • 171 • Политика
Мечтающий о перевороте в России экс-посол США Майкл Макфол выдал неожиданное откровение в Twitter. "Скучаю…" - написал он.
В своём аккаунте в Twitter дипломат написал сразу два ностальгических поста: один на русском языке, второй - на английском.
"I miss tvorog, - написал он и продублировал на русском: - Я скучаю по творогу".
В комментариях русскоязычные пользователи удивились тому, что посол не может найти этот продукт у себя на родине, и предложили ему приготовить самостоятельно. Сразу несколько рецептов появилось у него в комментариях.
Некоторые пользователи предположили, что на родине Макфола "кормят только печеньками". Другие же ответили послу словами из произведения "Собачье сердце":
"Дайте ему селёдки", - написал Vatnik (Swiss Vatnik) в Twitter.
Ранее советник министра обороны России Андрей Ильницкий в своём материале, вышедшем на сайте телеканала "Звезда", прокомментировал статью бывшего американского посла в РФ Майкла Макфола под названием "Как сдержать путинскую Россию. Стратегия противодействия растущей ревизионистской власти".
Ильницкий выделил несколько тезисов из публикации дипломата, которая появилась в прошлом месяце. В результате нарисовался вполне чёткий план по фактически разрушению нашей страны.
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