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"Скрывали": Huawei вслед за Европой решили наказать и в США
19 апреля 2020, 03:10 • 69 • В мире
Государственный секретарь США Майк Помпео призвал страны пересмотреть своё сотрудничество с китайскими компаниями, в том числе Huawei и ZTE, в сфере создания сетей 5G. Виноватым снова оказался коронавирус: власти Китая, по версии Соединённых Штатов, слишком долго скрывали вспышку, а теперь КНР должна за это понести наказание.
Китай должен был с самого начала предоставить исчерпывающие данные по вспышке коронавируса. Такое мнение Помпео озвучил телеканал Fox Business. Ранее власти США уже советовали различным странам не сотрудничать с КНР при реализации проектов по созданию сетей 5G. Тогда аргументация была иной: якобы лидеры IT-рынка в Китае связаны со спецслужбами своей страны.
Теперь Майк Помпео заявил, что Пекин "не проявил транспарентности и открытости", поэтому стоит посмотреть на участие китайских компаний в реализации проектов по созданию телекоммуникационных сетей. Госсекретарь добавил, что очень важно "сохранить данные США".
В США многие политики уже обвиняли Китай в сокрытии информации о коронавирусе. В их числе был и Помпео, который в начале марта назвал положение США отстающим, так как вовремя не были получены исчерпывающие данные.
Ранее китайскую компанию Huawei Европа обвинила в "дешёвом пиаре". Это стало реакцией на гуманитарную помощь – 1 миллион медицинских масок для Испании и 800 тысяч в медучреждения и дома престарелых в Нидерландах. В Huawei на обвинения со стороны высокопоставленных чиновников ЕС обиделись и пообещали больше не помогать в борьбе с коронавирусом.
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