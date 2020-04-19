"Скрывали": Huawei вслед за Европой решили наказать и в США

Китай должен был с самого начала предоставить исчерпывающие данные по вспышке коронавируса. Такое мнение Помпео озвучил телеканал Fox Business. Ранее власти США уже советовали различным странам не сотрудничать с КНР при реализации проектов по созданию сетей 5G. Тогда аргументация была иной: якобы лидеры IT-рынка в Китае связаны со спецслужбами своей страны.

Теперь Майк Помпео заявил, что Пекин "не проявил транспарентности и открытости", поэтому стоит посмотреть на участие китайских компаний в реализации проектов по созданию телекоммуникационных сетей. Госсекретарь добавил, что очень важно "сохранить данные США".

В США многие политики уже обвиняли Китай в сокрытии информации о коронавирусе. В их числе был и Помпео, который в начале марта назвал положение США отстающим, так как вовремя не были получены исчерпывающие данные.

Ранее китайскую компанию Huawei Европа обвинила в "дешёвом пиаре". Это стало реакцией на гуманитарную помощь – 1 миллион медицинских масок для Испании и 800 тысяч в медучреждения и дома престарелых в Нидерландах. В Huawei на обвинения со стороны высокопоставленных чиновников ЕС обиделись и пообещали больше не помогать в борьбе с коронавирусом.