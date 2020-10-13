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"Скрывает вещдоки и бубнит про санкции": Тактику ФРГ по Навальному вскрыл МИД Германии

13 октября 2020, 17:45  •  123 • Политика
Тактику ФРГ по скандалу с блогером Алексеем Навальным внезапно вскрыл МИД Германии, сделав, казалось бы, простое дипломатическое заявление. Теперь стало понятно, почему Берлин "скрывает вещдоки и бубнит про санкции", отметила иронично журналистка Юлия Витязева.
Напомним, что сегодня глава МИД Германии Хайко Маас в интервью РИА Новости заявил о том, что скандал с Алексеем Навальным может и должна расследовать Россия - именно у российских правоохранителей есть всё необходимое для этого.
По словам главы германского ведомства, "все следы, свидетели, доказательства, необходимые для проведения расследования, а также первые анализы крови находятся в России". Маас отметил, что на лечение в Германию блогера доставили уже по прошествии двух дней "после покушения".
Казалось бы, простое дипломатическое заявление, но всё же оно, по мнению журналистки Юлии Витязевой, раскрывает противоречивую тактику ФРГ. Журналистка отметила с иронией, что, говоря о том, что именно Россия должна решать вопрос о том, что произошло на её территории, Германия продолжает скрывать все детали по этому скандалу и отказывать во всяческих контактах.
Витязева отметила, что, вероятно, учитывая заявление Мааса, Германия никому не показывает анализы "берлинского пациента", а также "скрывает вещдоки, не содействует консульскому доступу и всё время бубнит о санкциях".

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