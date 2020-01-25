"Скрипаля" отравили в Болгарии. Кто и зачем?

Автор:

Латышев Сергей

Болгария и её спецслужбы (болгары очень умны и хитры) уступали только ГДР в услугах, оказывавшихся СССР в самых различных сферах. В Москве ими восхищались. Была даже такая поговорка: "Болгарский слон — лучший друг советского слона".

Однако, как это не раз бывало в истории Болгарии и её отношениях с Россией, создавшей, пролив море русской крови, эту страну в XIX веке из угнетённой турецкой провинции, всё снова изменилось. Болгарский слон теперь — лучший друг американского слона. Место Москвы занял Вашингтон. А болгарские спецслужбы вместе с другими госчиновниками делают всё для того, чтобы понравиться новым "братушкам", вызывая презрение не только у русских, но и у большей части собственного народа, который и сегодня сохраняет дружественные чувства к России.

Это отношение передалось в последнее время и части болгарской элиты, недовольной тем, как американцы, ничего не предложив взамен, лишили Болгарию столь выгодного для неё "Болгарского потока". Поэтому, заручившись поддержкой Брюсселя, она ухватилась за его "эрзац" — "Турецкий поток", — бросив тем самым вызов Вашингтону.

Другая часть болгарской элиты, по-прежнему демонстрируя абсолютную лояльность США, всячески пытается ставить палки в колёса реализации этого проекта на национальной территории, считая, что для этого все средства хороши. И когда с помощью судов не удалось остановить строительство газопровода, который будет питать русским газом не только Болгарию, но и Сербию с Северной Македонией, в Софии дали ход "делу Скрипалей" по-болгарски.

А вдруг получится сорвать этот проект и снова испортить отношения с Россией, если зайти отсюда? В Британии это получилось, и это также дорого обошлось ошельмованной России в международном плане. Так почему не использовать тот же метод, если он работает, и в Болгарии?

Что стряслось?

Если посмотреть на ниже излагаемые факты под таким углом зрения, всё сразу встаёт на свои места. Вот эти факты. Генпрокуратура Болгарии 23 января официально обвинила трёх граждан России в попытке отравления болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, его сына и сотрудника его компании Emco. Весьма характерно, что "отравление" произошло весной 2015 года. Но пока в Болгарии не начали активно строить ответвление "Турецкого потока", официального обвинения не было.

Возобновление энергетического сотрудничества Болгарии с Россией стало сигналом для реанимации старой провокации. Фото: Petar Petrov / Globallookpress

Имена "отравителей" в документе не называются. Тем не менее София уже добилась выдачи европейского ордера на арест подозреваемых и внесла этих людей в список разыскиваемых Интерполом лиц. Разумеется, это "агенты ГРУ".

Там сплошной криминал

Болгарский "Скрипаль" утверждал, что его пытались отравить именно агенты российской военной разведки (а кто же ещё?). Хотя, если это не было инсценировкой, отравителями могли быть кто угодно. Оружейный бизнес очень криминальный. В нём высока конкуренция. И не все клиенты хотят платить за поставленный товар.

Известно, что Гебрев продавал вооружения на Украину, а там многие считают, что это им надо платить за то, что Незалежная грудью закрывает собой от России Европу. А ведь он наверняка поставлял оружие и террористам на Ближний Восток (болгарские системы вооружения советского типа там часто всплывают), а это ещё те "джентльмены". Зачем им платить какому-то болгарину за услуги, если его можно просто убить?

Тем не менее Гебрев связывает происшедшее именно с интересом России к его бизнесу, а именно военному заводу "Дунарит" в городе Русе. Это предприятие выпускает ручные гранаты, противотанковые и противопехотные мины, артиллерийские и авиационные боеприпасы, взрывчатые вещества, детонаторы и другую востребованную в мире военную продукцию.

"Агенты ГРУ" упорно и неумело применяют раз за разом для ликвидации неугодных за рубежом средство, которое не работает, — "Новичок". Вы в это верите? Фото: Metropolitan police / Globallookpress

Откуда прибыл "Новичок"?

Естественно, "дело Скрипалей" по-болгарски не могло обойтись без "Новичка", который после развала СССР расползся по многим странам (МИД России даже публиковал их список), вместе с его создателями (главный из которых — Вил Мирзаянов — уже свыше 20 лет проживает в США). Даже оказался в распоряжении криминалитета.

Хотя всех тем не менее пытаются уверить, что применять этот совершенно не подходящий для точечных ликвидаций препарат, давно снятый в России с производства, могут лишь представители российского государства. Поскольку, как мы уже отмечали, болгары очень хитры, в пресс-релизе болгарской Генпрокуратуры "Новичок" прямо не назван, там фигурирует некое "неопознанное фосфорорганическое вещество". Однако подразумевается, конечно, именно он.

Всё должно быть по жанру, в том числе и многочисленные агенты ГРУ, которым, кажется, неизвестны даже азы шпионской работы. Они совершают её так неумело, что можно подумать: речь идёт о сатире на спецслужбы. Над обывателем, это точно, просто смеются.

Будьте бдительны: где Bellingcat, там подлог

Лучшим доказательством того, что Россия не причастна к эскападам продолжающего заниматься своими делами болгарского торговца оружием, является тот факт, что в этом деле сильно засветились так называемые "расследователи" — Bellingcat и The Insider.

Эти названия — всегда сигнал того, что речь идёт о западной провокации, будь то в Сирии, на Украине, Британии, Нидерландах или Болгарии, направленной против страны, с которой Запад ведёт гибридную войну. Поэтому там, где возникает Bellingcat, подлог гарантирован, даже если будут названы десятки имён с номерами паспортов и опубликованы фотографии.

Просто нужно понимать, что обман на войне — в данном случае в борьбе за Болгарию — это вражеская военная хитрость. Из этого и следует исходить. Тут можно даже не задавать вопроса, кому это выгодно. Понятно кому.