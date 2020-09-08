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"Скрипаль 2.0" на ускоренной перемотке": Соловьёв задал главный вопрос по Навальному

08 сентября 2020, 10:45  •  152 • Политика
Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв задал главный вопрос по Навальному: представят ли России хоть какие-либо доказательства, что блогер был отравлен "Новичком", или ей придётся вновь полагаться только лишь на слово? Журналист охарактеризовал развитие ситуации как "Скрипаль 2.0" на ускоренной перемотке".
По словам телеведущего, история "отравления" Навального разворачивается по тому же самому сценарию, что и история Сергея Скрипаля. В обоих случаях "жертвы" якобы были отравлены "Новичком", в обоих случаях власти отказываются представлять хоть какие-то данные, которые могли бы это подтвердить.
"Скрипаль 2.0" на ускоренной перемотке, без умерщвлённого кота и хомячков. Когда ждать обращения Навального к ООН и ЕС с гневной речью?" - задаётся вопросом Соловьёв.
Журналист обратил внимание на то, что институт бундесвера отказывается представлять результаты анализов, ссылаясь на секретность. А берлинская клиника "Шарите", где лежит блогер, отказывается предоставлять информацию, ссылаясь на волю жены пациента. В результате вновь возникает ситуация, когда Россия сталкивается с голословными обвинениями.
Скриншот:Twitter/@VRSoloviev

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