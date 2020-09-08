"Скрипаль 2.0" на ускоренной перемотке": Соловьёв задал главный вопрос по Навальному

По словам телеведущего, история "отравления" Навального разворачивается по тому же самому сценарию, что и история Сергея Скрипаля. В обоих случаях "жертвы" якобы были отравлены "Новичком", в обоих случаях власти отказываются представлять хоть какие-то данные, которые могли бы это подтвердить.

"Скрипаль 2.0" на ускоренной перемотке, без умерщвлённого кота и хомячков. Когда ждать обращения Навального к ООН и ЕС с гневной речью?" - задаётся вопросом Соловьёв.

Журналист обратил внимание на то, что институт бундесвера отказывается представлять результаты анализов, ссылаясь на секретность. А берлинская клиника "Шарите", где лежит блогер, отказывается предоставлять информацию, ссылаясь на волю жены пациента. В результате вновь возникает ситуация, когда Россия сталкивается с голословными обвинениями.

Скриншот:Twitter/@VRSoloviev