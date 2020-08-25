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"Скорые едут, реанимобиль, Лёшу везут частями": Шахназаров написал стих о Навальном в Германии

25 августа 2020, 00:15  •  33 • Политика
Писатель и публицист Михаил Шахназаров написал стихотворение о лечении блогера Алексея Навального в Германии. Необычное обращение к канцлеру Германии Ангеле Меркель от лица российской либеральной общественности он зачитал в своей передаче "Шах и мат".
Мозг разрывают Du hast и Ich wil (песни немецкой рок-группы Rammstein). Пью валидол горстями. Скорые едут, реанимобиль, Лёшу везут частями, - декламирует писатель.
Далее он обращается к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с вопросом о том, как светила немецкой медицины справляются с недугом Навального: "Бабушка Ангела, ну не молчи, не нахожу себе места. Как там немецкие ваши врачи лечат звезду протеста?"
Шахназаров отмечает, что вопрос состояния Навального беспокоит всю либеральную общественность России - от блогера Юрия Дудя до "фриков Бузовой Оли". В конце писатель приходит к мысли, что немецкие врачи всё же отыщут у Навального яд - "там, где его не бывало".
Напомним, что Навальный почувствовал недомогание по дороге из Томска в Москву, в результате чего экипажу воздушного судна, которым летел блогер, пришлось сажать самолёт в Омске. Основателя ФБК тут же госпитализировали, а через несколько дней перевезли в Германию для лечения. Сторонники оппозиционера настаивают на том, что Навального якобы отравили, однако омские врачи не нашли никаких следов отравляющих веществ в организме пациента.

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