"Скоропостижно догнивающий режим": Эксперт оценил президентство "политического самоубийцы" Порошенко

Петр Порошенко и его команда развязали "опасную игру", которая привела к кровопролитию мирного населения и экономической деградации страны, отметил эксперт Сергей Журавский. По его мнению, сейчас на Украине мы можем наблюдать "скоропостижно догнивающий режим" бизнесмена Порошенко, который превратился в "политического самоубийцу".

Сопредседатель аналитического агентства "Национальный Эксперт" Сергей Журавский прокомментировал ситуацию на Украине накануне президентских выборов и отметил, что в настоящее время можно наблюдать "скоропостижно догнивающий режим, у которого изначально не было перспектив".

В беседе с корреспондентом информагентства Ura.ru политолог рассказал, что Порошенко и члены его команды, прийдя к власти, развязали очень "опасную игру", которая привела к кровопролитию мирного населения и экономической деградации страны. Сам же Порошенко, по мнению эксперта, стал "политическим самоубийцей". При этом нынешний президент, заняв свою должность, никогда не ставил в центр внимания процветание своей страны, он как и ранее преследовал только свои бизнес-интересы, заявил Журавский.

Президентство Порошенко, по словам эксперта, привело к полному обнищанию населения, а также к фактической колонизации. "Происходит порабощение церкви, скупка земли и промышленных предприятий иностранными компаниями", - отметил собеседник Ura.ru, подчеркнув, что в целом экономика страны посредством кредитов западных стран находится под полным их контролем.

Прикрываясь украинским национализмом, Порошенко, по мнению эксперта Центра политического анализа Андрея Тихонова, продолжает наращивать свой капитал, чтобы впоследствии спрятать его в офшорах. "Нынешние бандеровцы не повторяют ошибок прежних и готовят себе не схрон в лесу, а виллу на курорте класса люкс", — подытожил эксперт.