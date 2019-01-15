Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинские раскольники начали захватывать православные храмы (Руслан Осташко)
"Чанъэ-4" "отчитался" за биологический эксперимент на обратн...
Новый план атаки Киева на Крымский мост сравнили с мультфильмом "Марио идет...
Газетные войны: как президент США нашёл повод уязвить владельца The Washington P...
Главная / Политика

"Скоропостижно догнивающий режим": Эксперт оценил президентство "политического самоубийцы" Порошенко

15 января 2019, 12:54  •  127 • Политика
Петр Порошенко и его команда развязали "опасную игру", которая привела к кровопролитию мирного населения и экономической деградации страны, отметил эксперт Сергей Журавский. По его мнению, сейчас на Украине мы можем наблюдать "скоропостижно догнивающий режим" бизнесмена Порошенко, который превратился в "политического самоубийцу".
Сопредседатель аналитического агентства "Национальный Эксперт" Сергей Журавский прокомментировал ситуацию на Украине накануне президентских выборов и отметил, что в настоящее время можно наблюдать "скоропостижно догнивающий режим, у которого изначально не было перспектив".
В беседе с корреспондентом информагентства Ura.ru политолог рассказал, что Порошенко и члены его команды, прийдя к власти, развязали очень "опасную игру", которая привела к кровопролитию мирного населения и экономической деградации страны. Сам же Порошенко, по мнению эксперта, стал "политическим самоубийцей". При этом нынешний президент, заняв свою должность, никогда не ставил в центр внимания процветание своей страны, он как и ранее преследовал только свои бизнес-интересы, заявил Журавский.
Президентство Порошенко, по словам эксперта, привело к полному обнищанию населения, а также к фактической колонизации. "Происходит порабощение церкви, скупка земли и промышленных предприятий иностранными компаниями", - отметил собеседник Ura.ru, подчеркнув, что в целом экономика страны посредством кредитов западных стран находится под полным их контролем.
Прикрываясь украинским национализмом, Порошенко, по мнению эксперта Центра политического анализа Андрея Тихонова, продолжает наращивать свой капитал, чтобы впоследствии спрятать его в офшорах. "Нынешние бандеровцы не повторяют ошибок прежних и готовят себе не схрон в лесу, а виллу на курорте класса люкс", — подытожил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

127
Источник
Похожие новости
15 января 2019, 12:54
Есть "способ давления на Россию": Правозащитник хочет использовать украинских моряков для шантажа
15 января 2019, 03:09
"С ролью международного жандарма Вашингтон не справился" - Мария Захарова
15 января 2019, 03:09
"Народ по-настоящему верит, что Россия может напасть": Шведам промывают мозги, чтобы втянуть в НАТО
Загрузка...
15 января 2019, 03:09
Аваков пообещал защиту кандидатам в президенты Украины
15 января 2019, 12:54
Это и есть "победа", которую "провозгласил Вашингтон?" Гаспарян о захвате террористами ИГИЛ города в Нигерии
14 января 2019, 23:54
"Фантастический продукт": США не откажутся от российских ракетных двигателей минимум до 2024 года
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
15 января 2019, 06:24
"Шансов у него нет": Тимошенко заявила, что выиграет выборы у Порошенко во ...
15 января 2019, 03:09
Новый план атаки Киева на Крымский мост сравнили с мультфильмом "Марио идет граб...
15 января 2019, 03:09
Преемницу Меркель удивила "дипломатия" американского посла
15 января 2019, 03:09
"Порошенко перешёл к прямому подкупу": Украинские СМИ узнали о проплаченных...
15 января 2019, 03:09
Украинские трудовые мигранты рассказали о "польском рабстве"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2019, 00:24
"Мы-то готовы. А ты, Саша, готов?": В Сети ответили на предупреждение Лукашенко о "пробе на зуб"
14 января 2019, 10:54
Хотим домой вернуться живыми: рота ВСУ отказалась идти в бой
14 января 2019, 23:54
ВСУ решили "избавиться" от пожелавших "вернуться домой живыми" бойцов
09 января 2019, 04:09
Россия перекрыла вентиль: Транзит газа через Литву прекращён
14 января 2019, 01:09
"Хотят вернуться домой живыми": Солдаты ВСУ отказались выходить на позиции в Донбассе
13 января 2019, 11:54
На Украине считают опасным возможное избрание Зеленского президентом
12 января 2019, 03:39
В ОБСЕ отреагировали на отказ Киева пускать наблюдателей из России на выборы президента
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.