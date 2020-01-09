"Скоро ядерная война начнётся"? Востоковед напомнила о "тенденции" Трампа на Ближнем Востоке

Атака США на аэропорт Багдада, в результате которой был убит генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Ракетные удары Ирана по американским целям в Ираке. Крушение украинского Боинга в Тегеране почти сразу после взлёта. Все эти события, связанные с Ираном, возбудили сетевых троллей настолько, что те стали распространять слухи о том, что якобы "скоро ядерная война начнётся". Есть ли у подобных домыслов реальная подоплёка, возможен ли подобный сценарий развития событий на Ближнем Востоке? Действительно ли Иран может применить эту самую "грязную" атомную бомбу, если потребуется?

Политолог-востоковед Каринэ Геворгян в беседе с Царьградом особо подчеркнула, что для Тегерана "чрезвычайно важно поддержание репутации для Ирана как государства правового и действующего на международной арене исключительно в правовых рамках". И их удар по американским целям в Ираке был "максимально юридически выверен".

"Именно поэтому перед тем как нанести удар по американским авиабазам в Ираке, они за 24 часа предупредили руководство Ирака. Соответственно, коалиции, возглавляемой США, эта информация была предоставлена вовремя. В связи с этим Пентагон заявил, что американские военнослужащие и гражданские лица, граждане США, не пострадали от этих ударов, поскольку были предупреждены заранее и сумели спрятаться в бункере", - пояснила свою мысль эксперт.

Она отметила, что "иранцы дали асимметричный ответ".

"С одной стороны, с правовой точки зрения, предупредили страну, по территории которой они наносят удар. Но они являются союзниками, насколько мы знаем, по Сирии, и сотрудничают в коалиции с Россией по Сирии, - напомнила Каринэ Геворгян. - Поэтому у них особые взаимоотношения. В этом смысле взаимоотношения Ирака и Ирана более сложные".

Что касается возможности возникновения ядерной войны, то, по мнению эксперта, подобный исход вряд ли возможен. Востоковед при этом напомнила о ближневосточной "тенденции", свойственной в последнее время президенту США Дональду Трампу.

"Думаю, что вряд ли она состоится. Для того чтобы понимать исход ситуации или более или менее очертания сценария, которым руководствуются противоборствующие стороны, нужно обращать внимание на тенденции, - пояснила эксперт. - Тенденция была к тому, и это было совершенно очевидно за последний месяц, что Трамп выводит своих военных из Сирии и Ирака. И эта тенденция имела устойчивое развитие. И, собственно, так оно и происходит".

Политолог считает, что тем самым "США переконфигурируют свое присутствие на Ближнем Востоке".

"Американские военные оказываются в странах платежеспособных и более спокойных, - отметила Геворгян, уточнив, что имеет в виду Катар, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты. - И им там будет спокойно и приятно, и, соответственно, в данном случае, это будет еще и хорошо, с гаком, оплачено. То, чего Трамп и добивался".