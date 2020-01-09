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"Скоро ядерная война начнётся"? Востоковед напомнила о "тенденции" Трампа на Ближнем Востоке
09 января 2020, 13:39 • 140 • Политика
Политолог-востоковед Каринэ Геворгян в беседе с Царьградом прямо ответила на появившиеся в Сети заявления о том, что якобы из-за событий, связанных с Ираном, "скоро ядерная война начнётся". Эксперт напомнила о ближневосточной "тенденции", свойственной в последнее время президенту США Дональду Трампу, отметив, что тот выводит американские войска.
Атака США на аэропорт Багдада, в результате которой был убит генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Ракетные удары Ирана по американским целям в Ираке. Крушение украинского Боинга в Тегеране почти сразу после взлёта. Все эти события, связанные с Ираном, возбудили сетевых троллей настолько, что те стали распространять слухи о том, что якобы "скоро ядерная война начнётся". Есть ли у подобных домыслов реальная подоплёка, возможен ли подобный сценарий развития событий на Ближнем Востоке? Действительно ли Иран может применить эту самую "грязную" атомную бомбу, если потребуется?
Политолог-востоковед Каринэ Геворгян в беседе с Царьградом особо подчеркнула, что для Тегерана "чрезвычайно важно поддержание репутации для Ирана как государства правового и действующего на международной арене исключительно в правовых рамках". И их удар по американским целям в Ираке был "максимально юридически выверен".
"Именно поэтому перед тем как нанести удар по американским авиабазам в Ираке, они за 24 часа предупредили руководство Ирака. Соответственно, коалиции, возглавляемой США, эта информация была предоставлена вовремя. В связи с этим Пентагон заявил, что американские военнослужащие и гражданские лица, граждане США, не пострадали от этих ударов, поскольку были предупреждены заранее и сумели спрятаться в бункере", - пояснила свою мысль эксперт.
Она отметила, что "иранцы дали асимметричный ответ".
"С одной стороны, с правовой точки зрения, предупредили страну, по территории которой они наносят удар. Но они являются союзниками, насколько мы знаем, по Сирии, и сотрудничают в коалиции с Россией по Сирии, - напомнила Каринэ Геворгян. - Поэтому у них особые взаимоотношения. В этом смысле взаимоотношения Ирака и Ирана более сложные".
Что касается возможности возникновения ядерной войны, то, по мнению эксперта, подобный исход вряд ли возможен. Востоковед при этом напомнила о ближневосточной "тенденции", свойственной в последнее время президенту США Дональду Трампу.
Политолог считает, что тем самым "США переконфигурируют свое присутствие на Ближнем Востоке".
"Американские военные оказываются в странах платежеспособных и более спокойных, - отметила Геворгян, уточнив, что имеет в виду Катар, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты. - И им там будет спокойно и приятно, и, соответственно, в данном случае, это будет еще и хорошо, с гаком, оплачено. То, чего Трамп и добивался".
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