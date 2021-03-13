"Скоро сигнал в космос пошлют": Пан Кравчук запросил в переговорщики по Донбассу США

Депутат Госдумы Руслан Бальбек поиронизировал в ответ на предложение главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука привлечь к переговорам ещё и США. "Масштабно мыслит пан Кравчук, - заметил парламентарий. - Всё что угодно - скоро сигнал в космос пошлют о помощи".

Напомним, ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил появление нового переговорщика - США. Появление американцев он допустил в том случае, если в Донбассе начнётся уже широкомасштабный конфликт.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек не удержался от иронии в адрес экс-президента Украины, отметив, что "пан Кравчук" "масштабно мыслит", если даже гражданский конфликт внутри одной страны требует зачислить в список мировых проблем.

По мнению парламентария, Киев готов пойти на "всё что угодно", только бы не выполнять свои обязательства по минским соглашениям.

"Скоро сигнал в космос пошлют о помощи", - не без иронии заметил депутат.

Впрочем, он тут же перешёл на серьёзный тон, обратив внимание на то, что ситуация в Донбассе уже подвигается в сторону масштабного военного конфликта. Однако того, что США допустят к контактной группе политик усомнился, напомнив о плохой репутации американцев, как переговорщиков, припомнив им и агрессивное поведение, и изменение условий договорённостей в одностороннем порядке.

"Так что в любом случае Донбасс - это кровавая рана на теле Украины, а не мирового сообщества, хотя, конечно, экс-президенту очень хочется, чтобы проблемы Киева расхлебывал весь мир", - подчеркнул Бальбек в беседе с РИА Новости.