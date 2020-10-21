|
"Скоро приказы будут звучать от новой власти": Тихановская поставила ультиматум силовикам
21 октября 2020, 00:55 • 24 • Политика
Тихановская призвала силовиков перейти на сторону оппозиции. "Вы привыкли исполнять приказы. Но должны понимать, что скоро приказы будут звучать от новой, демократической власти. Это неизбежно", - заявила лидер белорусской оппозиции.
Объявившая себя избранным президентом Белоруссии Светлана Тихановская поставила белорусским силовикам ультиматум, который истекает ровно через пять дней. Она требует, чтобы правоохранители преклонили колено перед оппозицией и перешли на её сторону. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Тихановской.
В нём она запугивает силовиков тем, что если они не перейдут на сторону оппозиции, то их будут коллективно судить за жестокие разгоны акций протеста. А если они станут перебежчиками, то смогут "избежать ответственности за чужие преступления".
В конце она добавила, что на принятие решения у правоохранителей осталось всего пять дней. До этого времени они должны связаться с оппозиционными фондами и выступить с публичными заявлениями в поддержку оппозиции, сообщает канал "360".
24
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 октября 2020, 01:15
|
18 октября 2020, 12:25
|
17 октября 2020, 07:00
|
15 октября 2020, 03:40
|
17 октября 2020, 01:30
|
18 октября 2020, 16:05
|
15 октября 2020, 09:10