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"Скоро поймут, куда вляпались": Лукашенко напомнил протестующим о "ковидных" деньгах

09 октября 2020, 11:05  •  168 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко связал рост заражений коронавирусом с протестами. При этом, указал он, Европа ранее обещала оппозиции помочь в том числе деньгами на борьбу с коронавирусом. "Вроде 53 миллиона обещали выдать - три миллиона на карманные расходы и 50 на лечение от ковида. Где эти деньги?" - спросил он.
Белорусский лидер Александр Лукашенко связал рост числа заболеваний COVID-19 в Минске с воскресными гуляниями. По его словам, скоро оппозиционеры сами поймут, куда вляпались.
При этом, указал он, власти не намерены воспользоваться этими обстоятельствами. Лукашенко отметил, что люди знают, на что они идут.
"Хотят ходить и болеть - пусть болеют", - цитируют его слова "Дни.ру".
При этом политик не преминул напомнить оппозиционерам об обещанной Европой помощи. По его информации, из ЕС противников режима Лукашенко обещали поддержать 53 млн (валюту он не уточнил).
Глава республики указывает, что из этой суммы большая часть должна была пойти именно на меры по борьбе с коронавирусом, однако денег так и нет.
"Там же деньги на Западе обещают большие. Вроде 53 миллиона обещали выдать. Три миллиона на карманные расходы, а 50 - на лечение от COVID-19. Где эти деньги?" - уточнил Лукашенко.
Напомним, в августе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о готовности материально поддержать мирный переход власти в Белоруссии, выделив средства для нужд населения.

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