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"Скоро они Гитлера наградят. Посмертно": В Сети посмеялись над Литвой, наградившей украинцев "за оборону Вильнюса"

14 января 2020, 00:54  •  64 • Политика
Глава Литвы Гитанас Науседа наградил 11 граждан Украины, которые охраняли Верховный совет республики в 1991 году. В Сети посмеялись над фактом вручения наград украинцам "за оборону Вильнюса" от советских войск. "Скоро литовцы и Гитлера наградят, посмертно, за защиту суверенитета Литвы от коммунистического "режима" СССР", - предположили пользователи.
Глава Литвы Гитанас Науседа наградил 11 граждан Украины, которые охраняли Верховный совет республики в 1991 году. Об этом рассказывает украинский портал "Корреспондент.net". Церемония вручения наград прошла в Президентском дворце в Вильнюсе. Украинцам вручили памятные медали к Дню защитников свободы 13 января, сообщает издание.
"Мы благодарим тех, кто разделял опасность с нашими защитниками свободы. Кто собирал и перевозил поддержку за пределы Литвы. А некоторые, как наши украинские друзья, даже дали клятву Литовской Республике", - отметил на церемонии Гитанас Науседа.
Отмечается, что государственных наград Литвы украинцы были удостоены впервые с 2002 года. Часть из них в январе 1991-го защищали Верховный совет Литовской Республики и другие важные гособъекты. Авторы украинского портала подчёркивают, что 13 января 1991-го "советская власть пыталась силой свергнуть власти Литвы, объявившей 11 марта 1990 год о независимости от СССР".
В Рунете с иронией прокомментировали факт вручения наград украинцам:
"От кого они его защищали))) РФ всех отпустила, даже забрав их долги на себя)" (ЛучшаЯ СказкА@xMAG91x).
"Скоро литовцы и Гитлера наградят, посмертно, за защиту суверенитета Литвы от коммунистического "режима" СССР" (ИGОЯ de XPEHёV@x4al).
"В этой новости - всё сенсация! Украинец (!) оборонял (!) Вильнюс (!!!)... В XXI веке! Крыши у них съехали синхронно" (Tatyana_A37@Tanyana_Solo).
"Вот кто шмалял и предвестников "небесной сотни" стряпал... Тогда хватило 8..." (signwriter@OlegBratashov).

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