"Скоро начнётся": После отставок в правительстве чиновников ждут новые встряски

Как и ожидалось, отставки в правительстве коснулись министра транспорта Евгения Дитриха, министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, а также министра строительства России Владимира Якушева. По всей видимости, повышение до вице-премьера ждёт министра энергетики России Александра Новака. Впрочем, журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов полагает, что на этом сегодняшняя встряска чиновников не закончится:

"Сегодня день больших перестановок в правительстве, и не только в нём. Скоро начнётся", - написал Смирнов в своём личном телеграм-канале "Пул №3".

Кстати, отчасти прогноз уже сбылся. Ведь в отставку ушёл Николай Цуканов, занимавший должность полпреда президента на Урале, а его место занял Якушев. Добавим, премьер-министр России Михаил Мишустин предложил следующие новые назначения: