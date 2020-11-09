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"Скоро начнётся": После отставок в правительстве чиновников ждут новые встряски

09 ноября 2020, 15:20  •  147 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Госдуме одобрить свои кандидатуры на посты министров, которые были отстранены 9 ноября. В то же время журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов полагает, что проведённые отставки в правительстве - это лишь часть встряски, которая ждёт чиновников сегодня. "Скоро начнётся", - говорит Смирнов.
Как и ожидалось, отставки в правительстве коснулись министра транспорта Евгения Дитриха, министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, а также министра строительства России Владимира Якушева. По всей видимости, повышение до вице-премьера ждёт министра энергетики России Александра Новака. Впрочем, журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов полагает, что на этом сегодняшняя встряска чиновников не закончится:
"Сегодня день больших перестановок в правительстве, и не только в нём. Скоро начнётся", - написал Смирнов в своём личном телеграм-канале "Пул №3".
Кстати, отчасти прогноз уже сбылся. Ведь в отставку ушёл Николай Цуканов, занимавший должность полпреда президента на Урале, а его место занял Якушев. Добавим, премьер-министр России Михаил Мишустин предложил следующие новые назначения:
  • вице-премьер - министр энергетики Александр Новак;
  • министр энергетики - глава «РусГидро» Николай Шульгинов;
  • министр строительства и ЖКХ - замминистра Ирек Файзуллин;
  • министр транспорта - глава "Аэрофлота" Виталий Савельев;
  • министр природных ресурсов и экологии - министр Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

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