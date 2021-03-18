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"Скоро мы расскажем": Белый дом пообещал давить на Россию напрямую

18 марта 2021, 02:50  •  135 • Политика
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки рассказала о новых ограничениях в отношении Москвы. Она не стала юлить и пообещала, что Белый дом будет давить на Россию напрямую. "Скоро мы расскажем", - произнесла политик.
В ходе традиционного брифинга Псаки сообщила, что в ближайшее время Вашингтон намерен ввести новые антироссийские меры. Она напомнила о заявлении Джо Байдена, который обещал привлечь Россию за её действия.
"Скоро мы расскажем об этом подробнее", - пообещала пресс-секретарь.
Она добавила, что последние четыре года Белый дом "искал другие пути", но теперь всё будет иначе.
"Мы продолжим оказывать давление [на Россию]", - подчеркнула Джен Псаки.
В своём выступлении Псаки напомнила, что администрация президента разбирается в ситуациях с якобы совершённой российскими хакерами атакой и опубликованной некоторыми СМИ информацией о предполагаемых вознаграждениях за нападения на военных США в Афганистане.
Ранее стало известно, что Вашингтон ввёл против РФ новые торговые санкции. Они связаны с экспортными товарами из сферы нацбезопасности. До 1 сентября этого года будут действовать исключения на технологии ПО, объекты космической и авиационной промышленности. Объявлялось, что это продолжение санкций, которые вводились в начале месяца из-за деятельности России. В частности, за поддержку "российской программы оружия массового уничтожения".

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