"Скоро меня во враги армянского народа запишут?": Соловьёва возмутила статья о "российской пропаганде"

Ранее Меликян в своей публикации задался вопросом, зачем в Армении показывают "антиевропейскую" программу Владимира Соловьёва, в которой он напоминает о роли Европы в становлении и укреплении фашизма.

По мнению эксперта, телеведущий якобы пытается очернить европейцев. Не понравились ему и эксперты программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Меликян призвал искать серьёзные решения в вопросе вещания российских телеканалов в Армении.

Соловьёв удивился подобным выпадам. "Методичка Сороса? А по сути есть что возразить? Вместо дискуссии - запрет. И ярлыки повесить. Скоро меня во враги армянского народа запишут?" - написал он в своём Telegram-канале.

Ранее журналистка Юлия Витязева и Владимир Соловьёв отметили, что ярые русофобы бегут в соседние республики, в частности на Украину.