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"Скоро меня во враги армянского народа запишут?": Соловьёва возмутила статья о "российской пропаганде"

25 февраля 2020, 01:09  •  74 • В мире
Телеведущего Владимира Соловьёва возмутила статья армянского медиаэксперта Ашота Меликяна о якобы "российской пропаганде" на телеканалах республики. "Скоро меня во враги армянского народа запишут?" - поинтересовался он.
Ранее Меликян в своей публикации задался вопросом, зачем в Армении показывают "антиевропейскую" программу Владимира Соловьёва, в которой он напоминает о роли Европы в становлении и укреплении фашизма.
По мнению эксперта, телеведущий якобы пытается очернить европейцев. Не понравились ему и эксперты программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
Меликян призвал искать серьёзные решения в вопросе вещания российских телеканалов в Армении.
Соловьёв удивился подобным выпадам. "Методичка Сороса? А по сути есть что возразить? Вместо дискуссии - запрет. И ярлыки повесить. Скоро меня во враги армянского народа запишут?" - написал он в своём Telegram-канале.
Ранее журналистка Юлия Витязева и Владимир Соловьёв отметили, что ярые русофобы бегут в соседние республики, в частности на Украину.

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