"Скоро еврокомиссаров будут выбирать по ориентации": Попова рассказала о "каминг-ауте" Европы

Журналистка Анастасия Попова рассказала о коллективном "каминг-ауте" Евросоюза, который активно насаждает обществу "правильные" ценности. "Скоро еврокомиссаров будут выбирать по сексуальной ориентации", - предупредила она.

Так Попова прокомментировала попытку французского госсекретаря по европейским делам Клемана Бона, являющегося открытым гомосексуалистом, "просветить" поляков, которые по-прежнему сопротивляются пропаганде однополых отношений.

Он решил посетить польские города, объявившие себя зоной, свободной от нетрадиционной сексуальной ориентации, чтобы переубедить местных жителей. Однако Бону было отказано во въезде по причине бушующей эпидемии коронавируса. Тогда французский чиновник решил поехать в другие польские города, чтобы отстаивать право женщин делать аборты.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram, что продвижение "предпочтительных ценностей" (цитата главы Евросовета Шарля Мишеля) является главной задачей ЕС. Попова в свою очередь обратила внимание, что в среду Европарламент планирует принять резолюцию, в соответствии с которой вся территория Евросоюза будет объявлена "зоной свободы" для секс-меньшинств.