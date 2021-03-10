Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
Главная / Политика

"Скоро еврокомиссаров будут выбирать по ориентации": Попова рассказала о "каминг-ауте" Европы

10 марта 2021, 17:55  •  50 • Политика
Журналистка Анастасия Попова рассказала о коллективном "каминг-ауте" Евросоюза, который активно насаждает обществу "правильные" ценности. "Скоро еврокомиссаров будут выбирать по сексуальной ориентации", - предупредила она.
Так Попова прокомментировала попытку французского госсекретаря по европейским делам Клемана Бона, являющегося открытым гомосексуалистом, "просветить" поляков, которые по-прежнему сопротивляются пропаганде однополых отношений.
Он решил посетить польские города, объявившие себя зоной, свободной от нетрадиционной сексуальной ориентации, чтобы переубедить местных жителей. Однако Бону было отказано во въезде по причине бушующей эпидемии коронавируса. Тогда французский чиновник решил поехать в другие польские города, чтобы отстаивать право женщин делать аборты.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram, что продвижение "предпочтительных ценностей" (цитата главы Евросовета Шарля Мишеля) является главной задачей ЕС. Попова в свою очередь обратила внимание, что в среду Европарламент планирует принять резолюцию, в соответствии с которой вся территория Евросоюза будет объявлена "зоной свободы" для секс-меньшинств.
Такими темпами скоро еврокомиссаров будут выбирать исключительно по признаку гендерной ориентации или дезориентации, а не по профессиональным навыкам, - пишет журналистка в Telegram.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
10 марта 2021, 06:55
Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины": Народ засыпал предположениями
10 марта 2021, 10:35
"Хозяин приказал": Интригу Гордона разгадали в Донбассе. Вскрыты "звоночки" большой войны
10 марта 2021, 05:05
"Ненадёжный партнёр": Эксперт объяснил, Зеленскому не стоит встречаться с Путиным по Донбассу
10 марта 2021, 14:15
Конец Украине положит секретный фильм? Политолог сообщил о метаниях Зеленского перед "премьерой"
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 марта 2021, 05:05
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
10 марта 2021, 06:55
Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины": Народ засыпал предп...
10 марта 2021, 10:35
"Хозяин приказал": Интригу Гордона разгадали в Донбассе. Вскрыты "звон...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2021, 00:15
США испугались успехов "Спутника V": Белый дом выступил с резким заявлением
04 марта 2021, 14:20
"Первые день-два они продержатся…": Названы сроки большой войны в Донбассе
06 марта 2021, 23:10
Откуда у вас столько понтов? — Комаровский осадил пропагандиста Гордона
06 марта 2021, 19:30
Секретные документы в деле о крушении MH17: Чего боятся власти Нидерландов
09 марта 2021, 09:50
Экс-депутат Рады вынес "последнее предупреждение" Зеленскому: Возвращаться будут гробы и инвалиды
04 марта 2021, 00:35
Украина переводит часы "назло России": Политолог предупредил о последствиях
06 марта 2021, 04:50
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за украинских нацистов, — NYT
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.