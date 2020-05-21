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"Скоро достигнем трагического рубежа": ВОЗ сообщила о новом антирекорде COVID-19

21 мая 2020, 22:55  •  105 • В мире
Вот-вот в печальной статистике по коронавирусу появится очередная круглая цифра. "Скоро достигнем трагического рубежа", - так охарактеризовал ситуацию исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан. В организации сообщили о новом антирекорде COVID-19.
"Мы скоро достигнем трагического рубежа в пять миллионов случаев", - сообщил исполнительный директор ВОЗ, глава программы по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сообщил, что за минувшие 24 часа был зафиксирован рекорд новых случаев COVID-19 - 106 тысяч человек. Он отметил, что борьба с пандемией будет продолжаться ещё долго.
В ВОЗ выразили обеспокоенность значительным увеличением числа инфицированных в странах с низким и средним уровнем дохода. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал деятельность Всемирной организации здравоохранения. Он выразил недовольство, что она плохо справляется со вспышкой и придерживается позиции Китая. Трамп пригрозил вывести страну из ВОЗ и навсегда прекратить финансировать организацию.
Агентство Reuters предположило, что Трамп обозлён на ВОЗ из-за гидроксихлорохина. Именно этот препарат американский лидер считает эффективным для профилактики коронавирусной инфекции. В ВОЗ же настаивают, что это средство было разработано для лечения малярии и в качестве профилактики или лечения COVID-19 его использовать не следует. Исключение составляют те случаи, когда лекарство было назначено врачом.
По данным портала Worldometer, общее количество инфицированых на планете уже превысило 5 миллионов. Университет Джона Хопкинса, ведущий собственные подсчёты на основе официальной статистики по странам и регионам, настаивает на цифре 4 946 175 заразившихся. Всемирная организация здравоохранения обновляла свою статистику 20 мая в 16:06 по московскому времени: 4 789 205 подтверждённых случаев заболевания. США остаются лидерами по числу заболевших. Впрочем, трагична любая ситуация, связанная со смертями инфицированных. Так, во Франции, как пишут "Невские новости", за сутки число ушедших из жизни выросло на 110.

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