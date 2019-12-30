"Скоро будут дома": В офисе Зеленского сообщили об освобождении первых 25 пленных украинцев в Донбассе

Киев официально подтвердил начавшийся обмен пленными в Донбассе, сообщает ТАСС. Людмила Денисова, уполномоченный Верховной рады по правам человека, заявила: представители Украины сейчас находятся на месте событий и осуществляют "мониторинг состояния соблюдения прав и свобод граждан Украины".

Также о начавшейся процедуре обмена пленными сообщил в своём Telegram-канале офис президента Украины Владимира Зеленского: "В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда в Майорске начался процесс освобождения удерживаемых лиц". В офисе также добавили, что первые 25 освобождённых украинцев скоро будут дома, пишет "Взгляд".

Ранее мы написали, что процедура обмена пленными между Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой и Украиной проходит под Горловкой, на КПП в Майорске. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Она уточнила, что лица, которых удерживали в Донецкой Народной Республике и которые теперь подлежат обмену, уже находятся в "серой зоне" - на территории между позициями конфликтующих сторон – в ожидании завершения процедуры. По словам Дарьи Морозовой, порядка 80% лиц, которых передаёт Украина, не являются жителями республик Донбасса. "Это люди, которые проживают за линией разграничения. Это люди из Мариуполя, Красноармейска, Краматорска, Харькова и других мест", - уточнила она.