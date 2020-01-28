"Скоро будете ссылаться на СБУ": Скандальный украинский нардеп сцепился с журналистами в коридоре ПАСЕ

Увидев подошедших к нему журналистов, Гончаренко включил камеру на телефоне и отказался отвечать на их вопросы. Вместо этого он попытался перекричать журналистов, записывая на телефон видео для своего Facebook.

Когда корреспондент Первого канала задал нардепу вопрос о докладе ЦРУ об украинских националистах и их сотрудничестве с Гитлером, Гончаренко ответил, что в РФ скоро будут сообщать новости СБУ.

После этого украинский депутат пригрозил журналистам службой безопасности Совета Европы. Однако стоявший неподалеку сотрудник этой службы не отреагировал на его слова.

Алексей Гончаренко регулярно делает скандальные антироссийские заявления. Так, в октябре он объявил о планах присоединить к Украине Кубань, а спустя два месяца собрался создать в российском регионе "украинскую Кубу".