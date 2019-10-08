"Скоро будем веселиться на поминках по старому миру": Сатановский назвал сроки ядерного апокалипсиса

По словам Евгения Сатановского, картина, нарисованная экспертами, впечатляет. Однако что будет с Европой, если всерьез наедут на нас, задается вопросом политолог в публикации в своем Telegram-канале.

А с Соединенными Штатами, если "Россия включит обратную связь"? А если все-таки случится война между Ираном и Израилем? И все это - уже после того, как провалилась борьба за нераспространение ядерного оружия. А когда ядерных держав станет 30, а не всего 9, как сегодня?

"Ждать, между прочим, недолго. Несколько лет, максимум 19-15. Не хочется обсуждать грустное, проще делать вид, что всё в порядке? Тогда скоро придётся веселиться на поминках по старому миру. И ведь не хочется, но всё идёт к тому", - констатировал Сатановский.

Скриншот: Telegram-канал Армагеддоныч

Напомним, согласно прогнозу американских ученых, уже через шесть лет Индия и Пакистан будут обладать 400-500 единицами ядерного оружия мощностью от уже испытанных 12-45 килотонн до нескольких сотен килотонн. Если одну из стран, которые ранее заявляли, что не будут использовать ядерное вооружение, спровоцируют, то конфликт будет неминуем.

Если Индия атакует крупные пакистанские города сотней единиц ядерного оружия, а Пакистан в ответ использует 150, то число жертв может достичь 50-125 миллионов человек. При этом в атмосферу будет выделено от 16 до 36 миллионов тонн сажи в зависимости от мощности бомб. Это быстро распространится по всей планете, снизив количество солнечного света, а также понизив температуру Земли.