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"Скоро будем ходить на приёмы в кроссовках и класть ноги на стол": Экс-глава протокола Ельцина - о выходках новых политиков

13 декабря 2019, 08:24  •  104 • Политика
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин сравнил фото Трампа с Лавровым и с собой и назвал свой снимок "душевнее". "Наступает момент, когда мы будем ходить в смокингах и кроссовках на приём, когда мы можем класть ноги во время приёма на стол, на который вот-вот должны принести чай или печенье", - комментирует фото Климкина бывший шеф протокола Горбачёва и Ельцина Владимир Шевченко.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин опубликовал в Facebook коллаж из двух фотографий. На одном снимке он сам с Президентом США Дональдом Трампом, а на втором с американским лидером позирует глава МИД РФ Сергей Лавров. По мнению украинца, его фото вышло "душевнее". Оба снимка для Царьграда прокомментировал бывший шеф протокола Горбачёва и Ельцина Владимир Шевченко.
На фото с российским главой МИД Лавров стоит за спиной сидящего за столом президента Дональда Трампа. А на снимке с украинским экс-министром Климкин подошёл к американскому президенту почти вплотную и опёрся обеими руками на его стол.
Эксперт отмечает, что сейчас наступили очень трудные времена в плане дипломатического этикета. Вот-вот настанет момент, когда люди начнут ходить в смокингах и кроссовках на приём и класть ноги во время приёма на стол, на который вот-вот должны принести чай или печенье, сетует бывший шеф протокола Горбачёва и Ельцина.
"Сейчас очень трудно комментировать. И когда появляются такие Климкины, которым только этого и надо, чтобы, сделав ошибку самим, потом поиздеваться над ошибками, если они были, других. Но я ещё раз повторяю, у Лаврова ошибки не было", - сказал Владимир Шевченко в интервью для Царьграда.
Также эксперт не увидел на фото с Лавровым, что Трамп его боится, как утверждает бывший украинский министр. Шевченко добавил, что сегодня многие стали усматривать на снимках друг у друга какие-то негативные моменты, а потом пускать фейки от просто бездарных людей.

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