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"Скорее Украина воссоединится с Россией": Зеленского попросили "не хрустеть рапанами"

03 августа 2021, 19:35  •  179 • Политика
Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который разоткровенничался о том, как "хрустел рапанами" в Крыму, преподали урок истории. Сенатор Сергей Цеков объяснил, почему Крым никогда не войдёт в состав Украины: "Вот что реально может произойти - это что Украина воссоединится с Россией".
Накануне Владимир Зеленский появился в эфире одного из украинских телеканалов в довольно странном состоянии и попытался убедить зрителей в том, что Крым - это Украина. В качестве доказательств он приводил факты из собственного детства: например, то, что он ел в Крыму рапанов "и песок хрустел у него на зубах".
Но кроме этих трогательных воспоминаний существуют ещё упрямые исторические факты, которые доказывают, что Крым - исконно русская территория, заявил в ответ на выступление Зеленского сенатор от Крыма Сергей Цеков. В беседе с Царьградом он пристыдил украинского лидера за поведение, недостойное первого лица страны.
Все эти, извините, сопли, которые он там размазывает: про хруст, про то про сё - это я не знаю для кого. Это, во всяком случае, не для государственного человека,
- считает Цеков.
Зеленский, по мнению сенатора, забыл основы истории России и Крыма:
Как государственный человек он должен понимать, что история Крыма - это 23 года нахождения в составе независимой Украины. А связь Крыма с Россией имеет вековые, я бы сказал, тысячелетние корни. История Крыма, российского Крыма, она имеет как минимум 200 с лишним лет, если отсчитывать от манифеста Екатерины Второй 1783 года.
Также, по мнению Цекова, Зеленский абсолютно забыл о том, что даже по украинской переписи в Крыму проживало более 60% русских, а если говорить о языке - более 80%.
"Все годы нашего нахождения в составе Украины мы, конечно, стремились в Россию", - добавил сенатор. Он предложил Зеленскому вместе с "хрустом рапанов вспомнить, как Украина уничтожала Крым в период своей "независимости", разрушала всё, что было построено во времена Советского Союза".
"Вообще, я вам скажу, что эти их стенания... ну, это настолько примитивно, настолько неумно, настолько, честно говоря, смешно, что просто диву даешься, что за руководители вообще находятся у власти на Украине", - не сдержал эмоций политик.
Крым никогда не вернётся в состав Украины. Никогда. Это совершенно исключено. Вот что реально может произойти - только на это надо потратить много лет и усилий - это что Украина воссоединится с Россией. Вот это может произойти. Но Крым - никогда,
- заключил Цеков.
Ранее русский публицист и блогер Егор Холмогоров в эфире Радио "КП" заявил, что Зеленский, как и Порошенко, "выступает с логикой оккупантов".

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