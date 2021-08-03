|
"Скорее Украина воссоединится с Россией": Зеленского попросили "не хрустеть рапанами"
03 августа 2021, 19:35 • 179 • Политика
Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который разоткровенничался о том, как "хрустел рапанами" в Крыму, преподали урок истории. Сенатор Сергей Цеков объяснил, почему Крым никогда не войдёт в состав Украины: "Вот что реально может произойти - это что Украина воссоединится с Россией".
Накануне Владимир Зеленский появился в эфире одного из украинских телеканалов в довольно странном состоянии и попытался убедить зрителей в том, что Крым - это Украина. В качестве доказательств он приводил факты из собственного детства: например, то, что он ел в Крыму рапанов "и песок хрустел у него на зубах".
Но кроме этих трогательных воспоминаний существуют ещё упрямые исторические факты, которые доказывают, что Крым - исконно русская территория, заявил в ответ на выступление Зеленского сенатор от Крыма Сергей Цеков. В беседе с Царьградом он пристыдил украинского лидера за поведение, недостойное первого лица страны.
- считает Цеков.
Зеленский, по мнению сенатора, забыл основы истории России и Крыма:
Также, по мнению Цекова, Зеленский абсолютно забыл о том, что даже по украинской переписи в Крыму проживало более 60% русских, а если говорить о языке - более 80%.
"Все годы нашего нахождения в составе Украины мы, конечно, стремились в Россию", - добавил сенатор. Он предложил Зеленскому вместе с "хрустом рапанов вспомнить, как Украина уничтожала Крым в период своей "независимости", разрушала всё, что было построено во времена Советского Союза".
"Вообще, я вам скажу, что эти их стенания... ну, это настолько примитивно, настолько неумно, настолько, честно говоря, смешно, что просто диву даешься, что за руководители вообще находятся у власти на Украине", - не сдержал эмоций политик.
- заключил Цеков.
Ранее русский публицист и блогер Егор Холмогоров в эфире Радио "КП" заявил, что Зеленский, как и Порошенко, "выступает с логикой оккупантов".
Подпишитесь на нас
179
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 июля 2021, 12:10
|
28 июля 2021, 00:25
|
28 июля 2021, 05:55
|
01 августа 2021, 14:25
|
28 июля 2021, 02:15
|
31 июля 2021, 10:00
|
30 июля 2021, 08:20