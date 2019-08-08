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"Скорее телепузик станет президентом Украины": В России ответили на слова Зеленского о "возвращении" Крыма

08 августа 2019, 08:24  •  85 • В мире
Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию анонсировал "день, когда Крым возвратится в Украину". Правда, дату не назвал. На это заявление украинского гаранта ответили российские политики. "Скорее телепузик станет президентом Украины", - заявили в Крыму.
Владимир Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины. Более того, в ходе встречи в Турции с крымско-татарской общиной он заявил, что сделает все для того, чтобы ускорить возвращение полуострова. Правда, сроки называть не стал.
По словам Зеленского, он "точно знает", что день возвращения Крыма в состав Украины настанет. И тогда крымско-татарские семьи "соберутся за одним столом", добавил президент Украины, по всей видимости, имея в виду, что из-за вхождения Крыма в состав России люди этого сделать не могут.
В ответ на это заявление лидер региональной национально-культурной автономии крымских татар республики Эйваз Умеров предложил Киеву наконец смириться с российским статусом полуострова. Такими высказываниями, считает политик, Зеленский просто пытается привлечь внимание, однако эти попытки "ничего другого, кроме слез", не вызывают.
"Скорее на Украине выберут телепузика в президенты, чем Крым вернется на Украину, — заявил Умеров в беседе с "РИА Новости Крым".
По мнению сенатора Владимира Джабарова, эти слова украинского гаранта даже не стоит воспринимать всерьез. Политик напомнил, что в составе Украины полуостров "оказался случайно". А вернуться к ней он может только при одном условии - если перестанет существовать сама Россия, а уж этого никогда не произойдет, добавил Джабаров в беседе с RT.
Сенатор Сергей Цеков считает, что к реальной ситуации в регионе это "повторяющееся заклинание" Зеленского никакого отношения не имеет. Сами же слова украинского президента о Крыме он назвал "банальными и пустыми".
"Ничего реального киевские власти предпринять не могут, и потому они всё время говорят о возвращении Крыма как территории, не видя там населения. Никогда Крым не вернется в состав Украины. Никогда", - заявил Сергей Цеков в беседе с РИА Новости.
Напомним, Владимир Зеленский провёл переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В рамках итоговой пресс-конференции украинский политик отметил, что совместные действия Киева и Анкары могут кардинально изменить ситуацию в Черноморском регионе и на территории Крымского полуострова. Он также считает, что стороны могут вместе заставить Россию "уважать" международное право.
"Вернёт мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар, освободит политзаключённых", - описал он ситуацию.

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