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"Скорее телепузик станет президентом Украины": В России ответили на слова Зеленского о "возвращении" Крыма
08 августа 2019, 08:24 • 85 • В мире
Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию анонсировал "день, когда Крым возвратится в Украину". Правда, дату не назвал. На это заявление украинского гаранта ответили российские политики. "Скорее телепузик станет президентом Украины", - заявили в Крыму.
Владимир Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины. Более того, в ходе встречи в Турции с крымско-татарской общиной он заявил, что сделает все для того, чтобы ускорить возвращение полуострова. Правда, сроки называть не стал.
По словам Зеленского, он "точно знает", что день возвращения Крыма в состав Украины настанет. И тогда крымско-татарские семьи "соберутся за одним столом", добавил президент Украины, по всей видимости, имея в виду, что из-за вхождения Крыма в состав России люди этого сделать не могут.
В ответ на это заявление лидер региональной национально-культурной автономии крымских татар республики Эйваз Умеров предложил Киеву наконец смириться с российским статусом полуострова. Такими высказываниями, считает политик, Зеленский просто пытается привлечь внимание, однако эти попытки "ничего другого, кроме слез", не вызывают.
По мнению сенатора Владимира Джабарова, эти слова украинского гаранта даже не стоит воспринимать всерьез. Политик напомнил, что в составе Украины полуостров "оказался случайно". А вернуться к ней он может только при одном условии - если перестанет существовать сама Россия, а уж этого никогда не произойдет, добавил Джабаров в беседе с RT.
Сенатор Сергей Цеков считает, что к реальной ситуации в регионе это "повторяющееся заклинание" Зеленского никакого отношения не имеет. Сами же слова украинского президента о Крыме он назвал "банальными и пустыми".
Напомним, Владимир Зеленский провёл переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В рамках итоговой пресс-конференции украинский политик отметил, что совместные действия Киева и Анкары могут кардинально изменить ситуацию в Черноморском регионе и на территории Крымского полуострова. Он также считает, что стороны могут вместе заставить Россию "уважать" международное право.
"Вернёт мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар, освободит политзаключённых", - описал он ситуацию.
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