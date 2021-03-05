"Скорее ад замерзнет": Глава МИД Литвы нахамил Лукашенко

МИД Литвы прислал хамский ответ на запрос Белоруссии о выдаче обвинённой в призывах к госперевороту Тихановской. "Скорее ад замерзнет", - заявил литовский министр.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис по-хамски ответил на запрос президента Белоруссии Александра Лукашенко о выдаче Светланы Тихановской. Заявление литовского министра опубликовала журналистка Ольга Скабеева.

В Белоруссии Светлану Тихановскую обвиняют в призывах к действиям, направленным против национальной безопасности. Летом 2020 года она стала лицом протестов оппозиции, однако затем неожиданно сбежала в Литву, и начала подстрекать к беспорядкам и свержению власти уже оттуда.

Власти Литвы сразу предоставили Тихановской политическое убежище и даже признали её избранным президентом Белоруссии. Также Литва вместе с другими прибалтийскими республиками и Польшей оказывали политическое давление на Белоруссию с целью свергнуть действующие власти.

Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования,

- гласит ответ МИД Литвы на запрос Белоруссии о выдаче Тихановской.

Напомним, что в Белоруссии небезосновательно считают, что за подготовкой летних протестов в Минске стояли Литва, Польша и Украина. Литва обеспечивала прикрытие Тихановской, из Польши вещал провоцировавший протесты Telegram-канал NEXTA, а Украина поставляла националистов для участия в беспорядках.