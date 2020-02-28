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"Скончались ещё семеро": Турция обновила данные о последствиях авиаудара в Идлибе
28 февраля 2020, 13:39 • 64 • Политика
Губернатор провинции Хатай Рахми Доган заявил, что количество убитых турецких военных при атаке в Идлибе увеличилось. Ранее сообщалось о 22 погибших, теперь их 29. Ещё 36 человек получили ранения.
По официальной информации, авиаудар был нанесён посредством военно-воздушных сил Сирии.
"Ещё семь человек из числа тяжело раненных скончались, таким образом, число погибших наших военных возросло до 29. Ранены 36 военных, их лечение продолжается", - уведомил Доган в эфире телеканала NTV.
Ранее стало известно, что вечером 27 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл совещание по безопасности. Его участниками были глава МИД страны Мевлют Чавушоглу и руководители силовых ведомств.
Некоторые СМИ поспешили обвинить российские Военно-космические силы в атаке турецких баз в Сирии. Заявлений по этому поводу со стороны официальных лиц не поступало. Власти Турции утверждают, что "режим Асада нанёс воздушный удар по подразделениям турецких вооружённых сил".
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