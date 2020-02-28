Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Развяжет ли Турция большую войну в Сирии перед курортным сезоном
С чего начинается наша безопасность
Twitter, Facebook, Instagram - блокировано всё: Турция, узнав о жертвах в Идлибе...
"Забыл, что Турция все 16 раз получала по щам": Советник Эрдогана пооб...
Главная / Политика

"Скончались ещё семеро": Турция обновила данные о последствиях авиаудара в Идлибе

28 февраля 2020, 13:39  •  64 • Политика
Губернатор провинции Хатай Рахми Доган заявил, что количество убитых турецких военных при атаке в Идлибе увеличилось. Ранее сообщалось о 22 погибших, теперь их 29. Ещё 36 человек получили ранения.
По официальной информации, авиаудар был нанесён посредством военно-воздушных сил Сирии.
"Ещё семь человек из числа тяжело раненных скончались, таким образом, число погибших наших военных возросло до 29. Ранены 36 военных, их лечение продолжается", - уведомил Доган в эфире телеканала NTV.
Ранее стало известно, что вечером 27 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл совещание по безопасности. Его участниками были глава МИД страны Мевлют Чавушоглу и руководители силовых ведомств.
Некоторые СМИ поспешили обвинить российские Военно-космические силы в атаке турецких баз в Сирии. Заявлений по этому поводу со стороны официальных лиц не поступало. Власти Турции утверждают, что "режим Асада нанёс воздушный удар по подразделениям турецких вооружённых сил".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
28 февраля 2020, 03:54
Отель для избранных: ЦИК готовится принять 24 иностранные делегации
27 февраля 2020, 21:24
Возможность переноса органов госвласти из Москвы предложили закрепить в Конституции
28 февраля 2020, 13:39
Зверство с эвакуацией станет "цветочками": Кровавая бойня развернётся по всей Украине - эксперт
27 февраля 2020, 21:24
Во главе угля: Россия ищет новые рынки сбыта твердого топлива
27 февраля 2020, 18:09
Клишас сообщил об одновременном вступлении в силу поправок в Конституцию
27 февраля 2020, 21:24
"Видео дня": депутаты Ленобласти прервали заседание ради физкультуры с чирлидершами
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 февраля 2020, 03:54
"Эрдоган соврал Путину. Помидорами не отделаются": Сатановский расстроил ту...
28 февраля 2020, 03:54
Даже без мата: Сатановский литературно ответил главе Госдепа США на призыв "прек...
28 февраля 2020, 07:09
Лукашенко проговорился зачем ему Союз с Россией (Telegram. Обзор)
28 февраля 2020, 07:09
"Безжалостно кромсает общую историю": Российские дипломаты указали на потер...
28 февраля 2020, 07:09
"Подкупить можно всех": Создатель "Генетической бомбы" об америка...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 февраля 2020, 01:09
А был ли "Бук"? Нидерланды нашли "свидетеля" запуска ракеты по "Боингу MH17"
26 февраля 2020, 03:09
"Девочки, вы больные?": Напавшие на российскую делегацию грузинские журналистки обиделись на Лаврова
23 февраля 2020, 15:24
Россия запустила секретную установку. Помог «единорог Чубайса»
22 февраля 2020, 03:09
«Здоровые люди эвакуировались в больную страну»: Что рассказывают украинцы, сидящие на карантине на Полтавщине
24 февраля 2020, 12:09
"Убийцам раздали медали": Скабеева задала неудобный вопрос Зеленскому после требования наказать протестующих
27 февраля 2020, 08:24
Что скрывается за коронавирусом
27 февраля 2020, 08:24
Вертолет США уничтожил русский танк Армата (Telegram. Обзор)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.