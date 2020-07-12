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"Скомпрометировать Путина": Эксперт разоблачил "запись" разговора Порошенко и президента России
12 июля 2020, 16:00 • 101 • Политика
Эксперт Александр Коробко в беседе с Царьградом разоблачил ранее обнародованную "запись" якобы произошедшего между президентами России и Украины разговора в 2015 году. По мнению эксперта, аудио - "фейк СБУ и их западных кураторов, созданный с целью скомпрометировать Путина в глазах жителей Донбасса".
Напомним, ранее по социальным сетям разошлась "запись" разговора, который, как утверждает депутат Верховной рады Андрей Деркач, состоялась между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Петром Порошенко 30 апреля 2015 года.
Однако автор самой полной биографии Владимира Путина Александр Коробко в беседе с Царьградом высказал своё мнение о том, что данная запись не более чем фейк в рамках кампании против российского лидера.
"Уверен, что опубликованная "запись" разговора Владимира Путина и Петра Порошенко - фейк СБУ и их западных кураторов, созданный с целью скомпрометировать Путина в глазах жителей Донбасса", - заявил собеседник.
По его словам, украинские спецслужбы и их западное "начальство" "очень напуганы словами о скором признании Донбасса", а потому, мол, и начали "враждебную инфооперацию".
Ранее, напомним, весьма скептически на аудиозапись откликнулись и другие медийные эксперты. Так, например, политолог Владимир Корнилов не смог сдержать смеха, прочитав данный пост украинского переговорщика. Он откликнулся в Twitter.
"А-а-а-а-а! Это шедевр!" - отметил он.
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