Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на ...
"Россия не пошевелила пальцем": В Эстонии не понимают, почему Москва о...
Путин ответил, почему Россия терпит хамство
Главная / Политика

"Скомпрометировать Путина": Эксперт разоблачил "запись" разговора Порошенко и президента России

12 июля 2020, 16:00  •  101 • Политика
Эксперт Александр Коробко в беседе с Царьградом разоблачил ранее обнародованную "запись" якобы произошедшего между президентами России и Украины разговора в 2015 году. По мнению эксперта, аудио - "фейк СБУ и их западных кураторов, созданный с целью скомпрометировать Путина в глазах жителей Донбасса".
Напомним, ранее по социальным сетям разошлась "запись" разговора, который, как утверждает депутат Верховной рады Андрей Деркач, состоялась между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Петром Порошенко 30 апреля 2015 года.
Однако автор самой полной биографии Владимира Путина Александр Коробко в беседе с Царьградом высказал своё мнение о том, что данная запись не более чем фейк в рамках кампании против российского лидера.
"Уверен, что опубликованная "запись" разговора Владимира Путина и Петра Порошенко - фейк СБУ и их западных кураторов, созданный с целью скомпрометировать Путина в глазах жителей Донбасса", - заявил собеседник.
По его словам, украинские спецслужбы и их западное "начальство" "очень напуганы словами о скором признании Донбасса", а потому, мол, и начали "враждебную инфооперацию".
Ранее, напомним, весьма скептически на аудиозапись откликнулись и другие медийные эксперты. Так, например, политолог Владимир Корнилов не смог сдержать смеха, прочитав данный пост украинского переговорщика. Он откликнулся в Twitter.
"А-а-а-а-а! Это шедевр!" - отметил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
12 июля 2020, 10:00
Найден способ обойти водную блокаду Крыма
12 июля 2020, 01:00
"Мы помним, что стало с "прекрасными, умными ракетами": Захарова высмеяла речь Трампа
12 июля 2020, 14:00
"Откровенный тупик": Запад провалил попытку обвинить РФ в крушении "Боинга" МН17
12 июля 2020, 14:00
ФСБ сдувает пыль с папок: Фургал - всё. Кто следующий?
12 июля 2020, 12:00
Охота на ведьм продолжается: Банк Нидерландов решил провериться на рабство
12 июля 2020, 03:00
Законопроект о доступе к врачебной тайне внесли в Госдуму
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 июля 2020, 13:00
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
05 июля 2020, 17:00
Нашлись новые доказательства уничтожения улик по MH17 Украиной
07 июля 2020, 16:00
"Львовская база будет полностью уничтожена": Кнутов предупредил Киев о мощном ответе России
10 июля 2020, 01:00
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на глазах
06 июля 2020, 00:00
"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зеленскому урок истории
08 июля 2020, 09:00
У Америки есть план перестройки. Он страшен
07 июля 2020, 07:00
Сохранится ли за С-400 статус передового инструмента ПРО? События в небе Сирии смешали карты военным обозревателям
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.