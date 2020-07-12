"Скомпрометировать Путина": Эксперт разоблачил "запись" разговора Порошенко и президента России

Напомним, ранее по социальным сетям разошлась "запись" разговора, который, как утверждает депутат Верховной рады Андрей Деркач, состоялась между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Петром Порошенко 30 апреля 2015 года.

Однако автор самой полной биографии Владимира Путина Александр Коробко в беседе с Царьградом высказал своё мнение о том, что данная запись не более чем фейк в рамках кампании против российского лидера.

"Уверен, что опубликованная "запись" разговора Владимира Путина и Петра Порошенко - фейк СБУ и их западных кураторов, созданный с целью скомпрометировать Путина в глазах жителей Донбасса", - заявил собеседник.

По его словам, украинские спецслужбы и их западное "начальство" "очень напуганы словами о скором признании Донбасса", а потому, мол, и начали "враждебную инфооперацию".

Ранее, напомним, весьма скептически на аудиозапись откликнулись и другие медийные эксперты. Так, например, политолог Владимир Корнилов не смог сдержать смеха, прочитав данный пост украинского переговорщика. Он откликнулся в Twitter.

"А-а-а-а-а! Это шедевр!" - отметил он.