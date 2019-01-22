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"Скоморох Зеленский всё поправит": В Сети показали на фото предвыборную Украину, "за которую стоял Майдан"

22 января 2019, 12:39  •  227 • В мире
В Сети пользователи шутят по поводу ситуации перед выборами на Украине, "за которую стоял Майдан". На фото, опубликованном журналисткой Юлией Витязевой в Twitter, изображена, по всей видимости, рыночная площадь, где огромным баннером красуется реклама томас-тура Порошенко. Украинская реальность не многим пользователям пришлась по вкусу. "Скоморох Зеленский всё поправит!" – с юмором пишут граждане.
В Сети оценили фото, на котором запечатлена "реальная" Украина. "Как Вся Украина в одном фото или За это стоял майдан" – с таким названием пост появился на странице журналистки Юлии Витязевой.
На снимке изображена, по всей видимости, рыночная площадь, в центре которой красуется баннер-реклама томос-тура, продвигаемого Порошенко.
Украинский лидер Петр Порошенко, развязавший раскол среди верующих Незалежной, продолжает свое турне по регионам страны.
Украинская реальность не многим пользователям пришлась по вкусу. "Скоморох Зеленский всё поправит!" – с юмором пишут граждане.
Некоторые призвали автора, разместившего снимок, перестать "фотошопить".
"Этот европейский город выглядит совсем по-другому. Сколько тебе заплатил за это Кремль?" - с сарказмом пишут граждане.
Вся Украина в одном фото или За это стоял майдан pic.twitter.com/XyeXZqzfjV
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 21 января 2019 г.

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