"Сколько жизней вам не жалко?": Соловьёв заявил о подготовке наступления в Донбассе

По словам Соловьёва, очевидно, что Украина готовится к нападению на Донбасс и рассчитывает на силовой вариант возвращения покинувших её территорий. Именно об этом говорят постоянные затягивания с реализацией процессов урегулирования, именно на это рассчитывал экс-президент Украины Порошенко, подписывая Минские соглашения, считает телеведущий.

В эфире "России 1" он отметил, что в Донбассе прекрасно видят настоящее отношение к ним со стороны Киева и никакие псевдомиротворческие обещания уже не смогут обмануть людей.

При этом Соловьёв отметил, что сейчас встаёт вопрос в первую очередь перед Россией.

"Насколько мы осознаём ответственность за своих сограждан, находящихся за рубежом в результате колоссальной геополитической трагедии, как сказал наш президент, - это распад СССР", - сказал Соловьёв, напомнив, что Донбасс "не по своей вине оказался в таком положении".

"И вопрос - осознаём ли мы своё чувство исторической ответственности?" - добавил телеведущий.

Он также обратился к украинским представителям, спросив, насколько далеко они готовы зайти в бессмысленных попытках вернуть Донбасс.

"Сколько жизней вам не жалко?" - спросил он.