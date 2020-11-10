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"Сколько жизней вам не жалко?": Соловьёв заявил о подготовке наступления в Донбассе

10 ноября 2020, 12:25  •  194 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв заявил о подготовке наступления украинских боевиков в Донбассе и напомнил России об ответственности перед русским Донбассом. Он также обратился к украинским политикам, которые находятся, вероятно, в предвкушении нападения на Донбасс: "Сколько жизней вам не жалко?" - спросил ведущий.
По словам Соловьёва, очевидно, что Украина готовится к нападению на Донбасс и рассчитывает на силовой вариант возвращения покинувших её территорий. Именно об этом говорят постоянные затягивания с реализацией процессов урегулирования, именно на это рассчитывал экс-президент Украины Порошенко, подписывая Минские соглашения, считает телеведущий.
В эфире "России 1" он отметил, что в Донбассе прекрасно видят настоящее отношение к ним со стороны Киева и никакие псевдомиротворческие обещания уже не смогут обмануть людей.
При этом Соловьёв отметил, что сейчас встаёт вопрос в первую очередь перед Россией.
"Насколько мы осознаём ответственность за своих сограждан, находящихся за рубежом в результате колоссальной геополитической трагедии, как сказал наш президент, - это распад СССР", - сказал Соловьёв, напомнив, что Донбасс "не по своей вине оказался в таком положении".
"И вопрос - осознаём ли мы своё чувство исторической ответственности?" - добавил телеведущий.
Он также обратился к украинским представителям, спросив, насколько далеко они готовы зайти в бессмысленных попытках вернуть Донбасс.
"Сколько жизней вам не жалко?" - спросил он.

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