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"Сколько Украина заплатит за сбитый "Боинг?": В Сети задают Зеленскому "неудобные" вопросы
03 февраля 2020, 21:39 • 77 • Политика
Пользователи в Сети активно интересуются, какие суммы получат семьи погибших, когда Украина будет выплачивать компенсации за сбитый над Донбассом "Боинг". Такова реакция на слова президента Украины Владимира Зеленского, который отказом ответил на предложение Ирана выплатить каждой семье погибшего в сбитом над Ираном "Боинге" по $80 тыс. "Неудобные вопросы" пока остаются без ответа.
"Интереснее, какова будет сумма компенсации, когда Украина будет выплачивать за сбитый "Боинг" над Донбассом", - задает "неудобный" вопрос пользователь Facebook Вадим Козориз.
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлёта рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.
Семьям украинцев, погибших в результате крушения "Боинга" под Тегераном, Иран, по словам президента Украины Владимира Зеленского, предложил по $80 тысяч в качестве компенсации. И этой суммы, как считает Зеленский, недостаточно. Теперь президент Украины намерен добиться увеличения компенсационных выплат, о чём он заявил в эфире телеканала ТСН.
Пользователи сети отреагировали на отказ Зеленского от предложения Ирана выплатить каждой семье погибшего в катастрофе по $80 тыс.
"Интереснее, какова будет сумма компенсации, когда Украина будет выплачивать за сбитый Боинг над Донбассом", - спрашивает пользователь Facebook Вадим Козориз.
Пользователь Дмитрий Соколов интересуется, сколько выплатила Украина за сбитый над Черным морем пассажирский лайнер.
"Интересно, а какова была сумма компенсации Украиной, когда она сбила пассажирский лайнер над Черным морем? " - пишет он.
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