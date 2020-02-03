"Сколько Украина заплатит за сбитый "Боинг?": В Сети задают Зеленскому "неудобные" вопросы

"Интереснее, какова будет сумма компенсации, когда Украина будет выплачивать за сбитый "Боинг" над Донбассом", - задает "неудобный" вопрос пользователь Facebook Вадим Козориз.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлёта рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Семьям украинцев, погибших в результате крушения "Боинга" под Тегераном, Иран, по словам президента Украины Владимира Зеленского, предложил по $80 тысяч в качестве компенсации. И этой суммы, как считает Зеленский, недостаточно. Теперь президент Украины намерен добиться увеличения компенсационных выплат, о чём он заявил в эфире телеканала ТСН.

Пользователи сети отреагировали на отказ Зеленского от предложения Ирана выплатить каждой семье погибшего в катастрофе по $80 тыс.

"Интереснее, какова будет сумма компенсации, когда Украина будет выплачивать за сбитый Боинг над Донбассом", - спрашивает пользователь Facebook Вадим Козориз.

Пользователь Дмитрий Соколов интересуется, сколько выплатила Украина за сбитый над Черным морем пассажирский лайнер.

"Интересно, а какова была сумма компенсации Украиной, когда она сбила пассажирский лайнер над Черным морем? " - пишет он.