"Сколько стоит продать Родину": Гаспарян обнародовал свежий "ценник"

Закон о продаже земли превратился для украинских депутатов в настоящее яблоко раздора. Обсуждения его в ночь 18 на 19 декабря даже переросли в потасовку парламентариев во время заседания аграрного комитета, руку к которой приложила и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, если судить по многочисленным видео, появившимся в Сети.

Пока депутаты её блока и партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" сражались друг с другом на кулаках, она сама швыряла листы.

Есть и ещё один нюанс, связанный с этим многострадальным законом. Как пишет у себя в телеграм-канале политолог и публицист Армен Гаспарян, депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" не без корысти поддержали закон о продаже земли.

"Сколько стоит продать Родину, - пишет эксперт, публикуя свежий "ценник". - Депутатам "Слуги народа", проголосовавшим за закон о продаже земли, выплатят от 20 до 50 тысяч долларов премии. В зависимости от их прошлых заслуг".

Политолог также заметил, что ещё "в начале недели этот бонус был в размере 15 тысяч долларов".

"Но страсти подняли цену", - не без иронии резюмирует Гаспарян.

Фото: скриншот телеграм-канал "Гаспарян"