|
"Сколько стоит продать Родину": Гаспарян обнародовал свежий "ценник"
19 декабря 2019, 13:54 • 69 • Политика
Политолог и публицист Армен Гаспарян обнародовал у себя на странице в Сети свежий "ценник" выплат депутатам украинской пропрезидентской партии "Слуга народа", проголосовавшим за закон о продаже земли. "Сколько стоит продать Родину", - прокомментировал расценки эксперт, отметив, что "страсти подняли цену".
Закон о продаже земли превратился для украинских депутатов в настоящее яблоко раздора. Обсуждения его в ночь 18 на 19 декабря даже переросли в потасовку парламентариев во время заседания аграрного комитета, руку к которой приложила и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, если судить по многочисленным видео, появившимся в Сети.
Пока депутаты её блока и партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" сражались друг с другом на кулаках, она сама швыряла листы.
Есть и ещё один нюанс, связанный с этим многострадальным законом. Как пишет у себя в телеграм-канале политолог и публицист Армен Гаспарян, депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" не без корысти поддержали закон о продаже земли.
"Сколько стоит продать Родину, - пишет эксперт, публикуя свежий "ценник". - Депутатам "Слуги народа", проголосовавшим за закон о продаже земли, выплатят от 20 до 50 тысяч долларов премии. В зависимости от их прошлых заслуг".
Политолог также заметил, что ещё "в начале недели этот бонус был в размере 15 тысяч долларов".
"Но страсти подняли цену", - не без иронии резюмирует Гаспарян.
Фото: скриншот телеграм-канал "Гаспарян"
Подпишитесь на нас
Загрузка...
69
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 декабря 2019, 10:24
|
16 декабря 2019, 11:09
|
14 декабря 2019, 23:24
|
18 декабря 2019, 02:09
|
15 декабря 2019, 12:24
|
15 декабря 2019, 12:24
|
16 декабря 2019, 20:54