"Сколько "распиливают" прямо сейчас?": Довольному выплатой "Газпрома" Зеленскому поставили нескромный вопрос

В компании "Газпром" заявили, что выплатили по решению Стокгольмского арбитража "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов. В украинской компании подтвердили получение средств.

Данный факт своим вниманием не обошел и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что эта выплата, поступившая от российской компании, является "ещё одной победой". По его словам, кому-то может показаться, что это маленькая победа, однако, подчеркнул довольный Зеленский, для страны она большая.

На его заявление иронично отреагировала журналистка Юлия Витязева. В своём телеграм-канале она задала обрадовавшемуся политику нескромный вопрос - о коррупции на Украине.

"Зеленский хвастается, что Украина получила от "Газпрома" $2,9 млрд. Интересно, какую часть из этой суммы "распиливают" уже прямо сейчас?" - поинтересовалась она.

Напомним, что, как заявили в "Газпроме", выплаты украинской компании были осуществлены в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря.

Вице-премьер России Дмитрий Козак ранее отметил, что сумма штрафа является "каплей в море" и отдать деньги было выгодно, чтобы избежать потенциальных рисков. Он сказал, что в Москве заинтересованы в сохранении украинского маршрута поставок газа в Евросоюз и после 2024 года, когда истекает срок готовящегося соглашения.