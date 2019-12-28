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"Сколько "распиливают" прямо сейчас?": Довольному выплатой "Газпрома" Зеленскому поставили нескромный вопрос

28 декабря 2019, 22:09  •  5 • В мире
Журналистка Юлия Витязева иронично прокомментировала радость украинского президента по поводу выплаты почти 3 млрд долларов Украине "Газпромом". "Интересно, какую часть из этой суммы "распиливают" уже прямо сейчас?" - написала она в своём телеграм-канале.
В компании "Газпром" заявили, что выплатили по решению Стокгольмского арбитража "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов. В украинской компании подтвердили получение средств.
Данный факт своим вниманием не обошел и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что эта выплата, поступившая от российской компании, является "ещё одной победой". По его словам, кому-то может показаться, что это маленькая победа, однако, подчеркнул довольный Зеленский, для страны она большая.
На его заявление иронично отреагировала журналистка Юлия Витязева. В своём телеграм-канале она задала обрадовавшемуся политику нескромный вопрос - о коррупции на Украине.
"Зеленский хвастается, что Украина получила от "Газпрома" $2,9 млрд. Интересно, какую часть из этой суммы "распиливают" уже прямо сейчас?" - поинтересовалась она.
Напомним, что, как заявили в "Газпроме", выплаты украинской компании были осуществлены в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря.
Вице-премьер России Дмитрий Козак ранее отметил, что сумма штрафа является "каплей в море" и отдать деньги было выгодно, чтобы избежать потенциальных рисков. Он сказал, что в Москве заинтересованы в сохранении украинского маршрута поставок газа в Евросоюз и после 2024 года, когда истекает срок готовящегося соглашения.

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