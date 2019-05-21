"Сколько отняли, столько и вернули": Источник сообщил о росте зарплат в Кремле и правительстве

Зарплаты в Кремле и аппарате правительства РФ впервые за 4 года не уменьшились, а остались на уровне до "антикризисного" решения мая 2015 года. Об этом сообщают источники РБК.

"Сколько отняли, столько и вернули", - подтвердил рост выплат сначала источник, близкий к Кремлю, а после ту же информацию подтвердил изданию и собеседник, близкий к правительству.

Автор публикации объясняет, что речь идет об указе президента Владимира Путина, согласно которому четыре года назад сотрудникам Кремля и аппарата правительства урезали зарплату на 10%.

"В конце прошлого года ходили слухи, что все вернут. Так и произошло", - сказал изданию один из источников, отметив, что возвращение заработка чиновникам не анонсировалось.