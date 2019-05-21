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"Сколько отняли, столько и вернули": Источник сообщил о росте зарплат в Кремле и правительстве
21 мая 2019, 12:54 • 50 • Политика
Источник СМИ сообщил о том, что в Кремле и аппарате правительства РФ не уменьшили зарплаты впервые за 4 года. "Сколько отняли, столько и вернули", - сообщает источник о росте выплат.
Зарплаты в Кремле и аппарате правительства РФ впервые за 4 года не уменьшились, а остались на уровне до "антикризисного" решения мая 2015 года. Об этом сообщают источники РБК.
"Сколько отняли, столько и вернули", - подтвердил рост выплат сначала источник, близкий к Кремлю, а после ту же информацию подтвердил изданию и собеседник, близкий к правительству.
Автор публикации объясняет, что речь идет об указе президента Владимира Путина, согласно которому четыре года назад сотрудникам Кремля и аппарата правительства урезали зарплату на 10%.
"В конце прошлого года ходили слухи, что все вернут. Так и произошло", - сказал изданию один из источников, отметив, что возвращение заработка чиновникам не анонсировалось.
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