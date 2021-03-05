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"Сколько можно?": Бастрыкин одной цифрой свёл на нет санкции Запада против себя

05 марта 2021, 15:05  •  522 • Политика
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин всего одной цифрой свёл на нет санкции Запада против себя. "Сколько можно?" - пошутил он.
Комментируя введение ограничительных мер со стороны Запада, Бастрыкин напомнил, что эти меры в отношении него вводят уже… восьмой раз.
"Записали в восьмой раз в невыездные, ну сколько можно терпеть?" - пошутил он.
Он отметил, что сотрудничество с Интерполом продолжается, поддерживаются контакты с коллегами из других стран.
"Но обидно немного за державу", - добавил Бастрыкин.
Стало известно, что уже в скором времени Россия опубликует ответный стоп-лист граждан США. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, ранее ЕС, а вслед за европейцами и США ввели против России санкции из-за дела Алексея Навального. В том числе голословно обвинив несколько российских организаций в якобы производстве биологического и химического оружия.
Мария Захарова прокомментировала очередные западные рестрикции, отметив, что речь идёт только о "поводе для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела". Дипломат также подчеркнула, что Россия с этим не намерена мириться.
У себя в Facebook Захарова также кратко, буквально в пяти словах, ответила ЕС и США.
"Призываем коллег не играть с огнём", - пригрозила дипломат.

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