"Сколько можно?": Бастрыкин одной цифрой свёл на нет санкции Запада против себя

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин всего одной цифрой свёл на нет санкции Запада против себя. "Сколько можно?" - пошутил он.

Комментируя введение ограничительных мер со стороны Запада, Бастрыкин напомнил, что эти меры в отношении него вводят уже… восьмой раз.

"Записали в восьмой раз в невыездные, ну сколько можно терпеть?" - пошутил он.

Он отметил, что сотрудничество с Интерполом продолжается, поддерживаются контакты с коллегами из других стран.

"Но обидно немного за державу", - добавил Бастрыкин.

Стало известно, что уже в скором времени Россия опубликует ответный стоп-лист граждан США. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, ранее ЕС, а вслед за европейцами и США ввели против России санкции из-за дела Алексея Навального. В том числе голословно обвинив несколько российских организаций в якобы производстве биологического и химического оружия.

Мария Захарова прокомментировала очередные западные рестрикции, отметив, что речь идёт только о "поводе для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела". Дипломат также подчеркнула, что Россия с этим не намерена мириться.

У себя в Facebook Захарова также кратко, буквально в пяти словах, ответила ЕС и США.

"Призываем коллег не играть с огнём", - пригрозила дипломат.