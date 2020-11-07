"Сколько может пролиться крови…": Сторонников Трампа на улицах могут остановить военные

Такер Карлсон в эфире Fox News сообщил, что некоторые американские политики уже прикидывали возможность подключения военных, чтобы объяснить неправоту сторонников Трампа. Победителя выборов вполне может объявить не государственная организация, а средства массовой информации. В этом случае конкурент Джо Байдена и его сторонники вряд ли смогут это оспорить.

Журналист отметил, что некоторые СМИ реально верят, что в их силах такое сделать. Например, The New York Times. Но не только это издание. Карлсон напомнил, что летом Лоуренс Уилкерсон в эфире телеканала HBO говорил о возможности задействовать военных в сложной послевыборной ситуации.

"Уилкерсон не маргинал, не какой-то там мужик, бубнящий себе под нос в городском автобусе. Уилкерсон был когда-то главой аппарата госсекретаря Колина Пауэлла", - прозвучало в эфире телеканала.

Тогда Уилкерсон сказал, что электорат Трампа владеет примерно 300-400 миллионами единиц огнестрельного оружия в США. И если их лидер попросит их выйти на улицы, тогда без военных не обойтись.

"И тогда уже невозможно предсказать, сколько может пролиться крови", - заключил экс-глава аппарата госсекретаря США.

По словам Такера Карлсона, такие разговоры - это уже "воинствующий экстремизм".