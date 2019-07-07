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"Сколько Киев заплатил?": В Совфеде предсказали следующий шаг Украины по нефти из США
07 июля 2019, 09:24 • 364 • Политика
В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США. Сенатор Клинцевич предсказал, что за всеми украинскими "остаточне прощевай" затеряется вопрос о цене привезенной на Украину американской нефти.
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США. Речь идет о танкере Wisdom Venture, который доставил в порт Одессы 75 тысяч тонн американского "черного золота".
Российский сенатор предрекает, что в ближайшее время со стороны Киева будет много восторженных возгласов о том, что с зависимостью Украины от энергоресурсов России покончено. Однако это лишь ширма, призванная замаскировать вопрос о стоимости американской нефти, уверен политик.
Напомним, что ранее Украина закупила у США пенсельванский уголь, который оказался многократно дороже антрацита из России и Донбасса. Однако этот факт не помещал президенту Украины Петру Порошенко объявить России "остаточне прощевай".
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