"Сколько Киев заплатил?": В Совфеде предсказали следующий шаг Украины по нефти из США

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США. Речь идет о танкере Wisdom Venture, который доставил в порт Одессы 75 тысяч тонн американского "черного золота".

Российский сенатор предрекает, что в ближайшее время со стороны Киева будет много восторженных возгласов о том, что с зависимостью Украины от энергоресурсов России покончено. Однако это лишь ширма, призванная замаскировать вопрос о стоимости американской нефти, уверен политик.

"Как говорится, вперед и с песней. Вот только на задний план ушел главный вопрос: сколько Киев заплатил за американскую нефть?" - написал Клинцевич в Facebook.

Напомним, что ранее Украина закупила у США пенсельванский уголь, который оказался многократно дороже антрацита из России и Донбасса. Однако этот факт не помещал президенту Украины Петру Порошенко объявить России "остаточне прощевай".