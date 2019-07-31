"Сколько гражданских лиц погибло от ударов террористов?" Небензя отчитал замглавы ООН за "скромное" замалчивание правды о Сирии

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя обрушился с резкой критикой на заместителя генсека всемирной организации Марка Лоукока, который "скромно" замалчивает правду о ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Инцидент произошел на заседании Совбеза ООН. Ранее Лоукок заявил о том, что российские и сирийские военные якобы устроили при помощи бомбардировок бойню в Идлибе, что спровоцировало эскалацию конфликта. По мнению заместителя генсека ООН, Москва использует тактику "выжженной земли".

Однако Небензя указал на то, что в регионе действуют радикальные группировки сирийских боевиков, которые регулярно устраивают вылазки. При этом они наращивают численность боевиков и получают иностранное оружие, включая дроны и РСЗО.

Марк Лоукок также умолчал о том, сколько человек погибло от рук террористов. Поэтому ему стоит лучше проверять информацию и опираться на достоверные источники.

"Сегодня говорилось, что Россия преднамеренно наносит удары по госпиталям и школам, это – ложь", - пояснил Небензя.