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"Сколько гражданских лиц погибло от ударов террористов?" Небензя отчитал замглавы ООН за "скромное" замалчивание правды о Сирии

31 июля 2019, 05:24  •  34 • Политика
Российский дипломат Василий Небензя на заседании в ООН отчитал заместителя главы организации за "скромное" замалчивание правды о ситуации в Сирии, обвинив того во лжи. "Сколько гражданских лиц погибло от ударов террористов?" - поинтересовался он.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя обрушился с резкой критикой на заместителя генсека всемирной организации Марка Лоукока, который "скромно" замалчивает правду о ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Инцидент произошел на заседании Совбеза ООН. Ранее Лоукок заявил о том, что российские и сирийские военные якобы устроили при помощи бомбардировок бойню в Идлибе, что спровоцировало эскалацию конфликта. По мнению заместителя генсека ООН, Москва использует тактику "выжженной земли".
Однако Небензя указал на то, что в регионе действуют радикальные группировки сирийских боевиков, которые регулярно устраивают вылазки. При этом они наращивают численность боевиков и получают иностранное оружие, включая дроны и РСЗО.
Марк Лоукок также умолчал о том, сколько человек погибло от рук террористов. Поэтому ему стоит лучше проверять информацию и опираться на достоверные источники.
"Сегодня говорилось, что Россия преднамеренно наносит удары по госпиталям и школам, это – ложь", - пояснил Небензя.

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