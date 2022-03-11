"Сколько ещё "Градов" осталось у нациков?": Горловка снова под массированным огнём ВСУ

Украинские военные выпустили по Горловке 40 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Ранним утром 11 марта Горловка оказалась под массированным огнём ВСУ. Обстрел производился из "Градов".

Сколько ещё "Градов" осталось у нациков? По Горловке выпустили 40 ракет уже с самого утра!

- написал в телеграм-канале представитель ЛНР Родион Мирошник.

Ранее Царьград публиковал эксклюзивное интервью с мэром Горловки, которую ожесточённо бомбит украинская армия. Он рассказал, что Горловка, живущая под обстрелами восемь лет, гораздо свободнее по духу, чем Киев, который только сейчас понимает, что такое война.