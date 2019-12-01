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"Сколько было воплей": Гаспарян высмеял "потерю многомиллиардного рынка" из-за признания Крыма
01 декабря 2019, 13:39 • 265 • В мире
Украинские власти угрожали, что американская компания Apple потеряет "многомиллирдный рынок". Скандал разразился после того, как корпорация признала Крым российским. Но сегодня выяснилось удивительное: Apple в стране "официально не работает", написал Гаспарян.
На днях Украина возмутилась действиями компании Apple, которая признала Крым российским. Американская фирма привела свои сервисы в соответствие с российским законодательством, исправив ошибки в отображении Крыма. До этого в некоторых из приложений, в том числе в сервисе "Погода", Севастополь, Симферополь и другие города полуострова не были указаны как российские. Об этом журналистам сообщил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, продемонстрировав скриншоты, подтверждающие устранение нарушений. Перед этим он встречался с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной.
Действия Apple "огорчили" украинскую сторону. В Незалежной заявили, что компания потеряет "многомиллиардный рынок". Сегодня же выяснилось, что официально эта фирма не представлена на Украине. Скриншот новости выложил с комментарием журналист Армен Гаспарян.
"А сколько вчера было воплей про потерю "многомиллиардного" рынка из-за подлейшей зрады с картами российского Крыма. Всё у них так", - прокомментировал Гаспарян.
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