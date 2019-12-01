"Сколько было воплей": Гаспарян высмеял "потерю многомиллиардного рынка" из-за признания Крыма

На днях Украина возмутилась действиями компании Apple, которая признала Крым российским. Американская фирма привела свои сервисы в соответствие с российским законодательством, исправив ошибки в отображении Крыма. До этого в некоторых из приложений, в том числе в сервисе "Погода", Севастополь, Симферополь и другие города полуострова не были указаны как российские. Об этом журналистам сообщил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, продемонстрировав скриншоты, подтверждающие устранение нарушений. Перед этим он встречался с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной.

Действия Apple "огорчили" украинскую сторону. В Незалежной заявили, что компания потеряет "многомиллиардный рынок". Сегодня же выяснилось, что официально эта фирма не представлена на Украине. Скриншот новости выложил с комментарием журналист Армен Гаспарян.

"А сколько вчера было воплей про потерю "многомиллиардного" рынка из-за подлейшей зрады с картами российского Крыма. Всё у них так", - прокомментировал Гаспарян.