"Сколько было кривляний". Киев открыто врал об убийстве Гиви. Что изменилось?

Агент Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Сугерей рассказал, кто убил ополченца ДНР Михаила Толстых с позывным Гиви. В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей настаивал, что это была девушка, которая не просто проникла в кабинет Гиви, но и втёрлась к нему в доверие. Сугерей якобы был тем, кто обеспечивал ей отход и прикрытие после выполнения спецзадания.

Как пишет "Обозреватель", спецоперация по убийству ополченца готовилась два года. На исполнение ушло 10 дней. Кроме того, Сугерей заверил, что не рассказывал об убийстве публично, потому что ещё идёт следствие.

"Туда проникла девушка - наш агент. Известная блондинка. Я подробностей не знаю, но как-то заложила взрывчатку, и утром, когда Гиви пришёл на работу, это устройство сработало", - рассказал Сугерей.

Итак, с одной стороны, Сугерей говорит, что он лично готовил отход. С другой, отмечает, что "подробностей не знает". Памятуя о том, как любят украинские спикеры присваивать себе победы за уничтожение героев ДНР, подумать можно разное. А не врёт ли? С другой стороны, и в ДНР ранее заявили, что убийство Гиви - это "продолжение террористической войны киевских властей против жителей Донбасса".

Добавим также, в 2019 году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров говорил, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.

Убийство Гиви - акт государственного терроризма. И Украина это признала

Одним из первых признание украинского спикера оценил сегодня военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. Он подчеркнул, что заказная расправа - это настоящий акт государственного терроризма, и Украина сама это признаёт. Более того, называет "удачно проведённой операцией".

"А сколько было кривляний: да это не мы, да мы такими методами не действуем", - отметил он и добавил, что среди "объяснений" Киева была также версия, что это якобы сделали российские спецслужбы.

"И ведь многие верили. Даже вменяемые, казалось бы, люди", - отметил Коц неприятное наблюдение.

Кстати, чуть раньше журналист Юлия Витязева указала на интересный момент:

"Сразу после гибели комбата Гиви украинские и "не наши" СМИ начали распространять и навязывать версию, что его убили свои же. Эта версия долго жила в головах украинских "патриотов" и российских "либералов". Но титулованный волонтёр и редактор помойки "Цензор.нет" признал, что теракт был совершён агентами СБУ. В комментариях Бутусов признаёт, что именно Украина вбрасывала версии про междоусобные разборки внутри республики, которые, кстати, с азартом публиковала".

Что изменилось спустя годы? Возможно, с приходом новой власти переписали методички. А, может быть, есть и другие версии.

Спустя годы "знаем, кто убил"

В эфире авторской передачи "Русская мечта" учредителя телеканала "Царьград" Константина Малофеева председатель Совета министров ДНР Александр Бородай также говорил об убийстве Гиви. Кроме того, затронул и другие резонансные преступления.

Гиви - донецкий военачальник Михаил Толстых, командир батальона "Сомали". В ДНР ранее говорили, что он был расстрелян в собственном кабинете из реактивного огнемёта "Шмель". И это ещё одна версия событий 8 февраля 2017 года. Павлов был убит за несколько месяцев до этого.

Убийство Гиви - это одно, убийство Моторолы - совсем другое, и убийство Александра Захарченко, Саши Захарченко, - совсем третье. У каждого убийства есть свои исполнители, свои причины и свои технические моменты, - пояснил свою мысль Александр Бородай.

Трагедию с Арсеном (Арсением) Павловым Бородай назвал примером "местных разборок". Это очень "специфичный случай", добавил собеседник Малофеева.

"В некоторых случаях я не всё могу сказать, но постараюсь сказать так, чтобы это было более или менее понятно. С Моторолой случай специфичный, потому что он относится к категории местных разборок с криминалом. Со стародонецким криминалом, который, так сказать, не очень уютно чувствует себя в нынешнем состоянии в республиках".

"Получается, киевский режим в принципе не имеет отношения к гибели командира "Спарты"?" - поинтересовался Константин Малофеев.

На что Бородай ответил так: "На мой взгляд, непосредственного отношения не имеет".

Особенно если сравнивать с убийством Гиви. Там, по словам Бородая, в чистом виде была спланированная операция СБУ. Причем работали "заброшенные агенты", которые когда-то выезжали из ДНР, а затем вернулись, пояснил спикер.