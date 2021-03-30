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"Сколько бы ни "наказывали"… ": Посольство РФ ответило на русофобскую выходку Канады
30 марта 2021, 11:50 • 210 • Политика
Посольство России в Канале ответило на русофобскую выходку Канады, которая ввела санкции из-за Крымского моста. По словам дипломатов, "сколько бы ни "наказывали" западные покровители киевского режима строителей и операторов железной дороги", которая соединяет полуостров с остальной территорией России, жд "успешно работает и будет служить на благо нашей страны".
Накануне в Канаде сообщили о введении новых санкций. Ограничения, вводимые из-за Крыма, касаются ряда граждан Украины и России, а также затрагивают несколько предприятий. Четыре предприятия оказались в санкционном списке. О введении ограничений говорится в сообщении канадского МИД. Кроме того, рестрикции также вводятся против двух российских и украинских физлиц.
По словам российских дипломатов, очередные антироссийские санкции Канады по Крыму, "основанные на лжи, фальсификации истории и игнорировании реальности, абсолютно бесперспективны и противоречат не только международному праву, но и гуманитарным принципам".
В посольстве призвали не сомневаться в том, что Крым был, есть и будет частью России.
"Недавно мы отметили 7-ю годовщину референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство крымчан свободно и мирно высказалось за воссоединение с Россией", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
В ведомстве добавили, что воссоединение помогло жителям полуострова спастись от "насилия со стороны тех, кто зажимает русский язык и русскую культуру, рвёт вековые связи между братскими народами в угоду чьим-то чужим интересам".
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